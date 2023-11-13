"Буратино уже не тот": сеть взорвалась мемами о нардепе Дубинском (фото)

Какая-то карабас-барасщина несется

Сетью активно распространяются мемы, возникшие после распространения информации о том, что у действующего депутата ВР Украины Александра Дубинского, к которому в понедельник, 13 ноября, снова пришли с обысками, был позывной "Буратино". Шутки крутятся и вокруг того, кто теперь Папо Карло и другие герои сказки.

Лучшие из наработок интернет-пользователей собрал "Телеграф". Пользователи Х (ранее Twitter) пошли дальше и начали еще обсуждение обращения Дубинского, в котором он обвинил президента Украины Владимира Зеленского в полномасштабной войне.

Самым популярным мемом стали фотожабами, где у Буратино председатель Дубинского, или наоборот. Также пользователи на некоторых фото пририсовали ему полосатую шапку и длинный нос.

Некоторые мемы подписывают без лишних выдумок "Буратино уже не тот".

Пользователи Х начали придумывать шутки на основе мемов, в которых вспоминают и тот момент, когда Дубинский пришел в Верховную Раду по футболке с надписью "Мама любит скорость". Пишут, мол, сейчас мама любит не только скорость.

Креативность помогла и выяснить, почему Дубинский – это Буратино. И дописать в его компанию Ирину Фарион как Мальвину и Алексея Арестовича как Пьеро.

На новость об аресте "Буратино" отреагировали также и в российских пабликах, где в шутку пишут о том, что якобы не верят в причастность Дубинского, а на самом деле высмеивают прозвище.

Не забыли люди в этой кутерьме об Анатолие Шарие, отметив, что, мол, у него уже не хватает комнат на всех предателей.

Добавим, что Буратино — это сказочный герой сказки Льва Толстого "Золотой ключик или Приключения Буратино", в западной культуре его прототип — Пиноккио. Оба героя — деревянные куклы, сделанные Папо Карло.

Напомним, "Телеграф" писал о том, что 6 ноября Александру Дубинскому избрали меру пресечения и теперь он находится под домашним арестом.