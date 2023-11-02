"Надо мириться": Арестович разозлил украинцев заявлением о переговорах с рф

В сети резко отреагировали на новое заявление экс-советника ОП

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович, часто отличавшийся скандальными высказываниями, сделал очередное резонансное заявление. В этот раз он предложил начать с россией мирные переговоры.

Об этом он заявил на канале Ходорковский LIVE в четверг, 2 ноября. По его словам, война с россией фактически зашла в тупик.

Арестович также отметил, что, учитывая большие потери со стороны рф, эта война вроде бы "не нужна народам россии". "Фактически тупик в войне. Потому что ни россия не может захватить всерьез большие куски нашей территории, ни мы не можем отбить сейчас", — заявил он.

"Дальше перевод этого в партер, стационарный фронт, бесконечные и бессмысленные убийства друг друга без попыток достичь каких-то важных результатов не нужны ни русскому народу, ни украинскому. Народ начинает это понимать. Я считаю, нам нужно мириться. Выходить на мирные переговоры", — сказал он, отметив, что "эти переговоры должны быть честными и паритетными".

Это заявление Арестовича вызвало бурю гневных комментариев в сети. Многие пользователи заинтересовались, почему правоохранительные органы до сих пор не взялись за бывшего советника ОП.

Другие обвинили Арестовича в работе на вражеские спецслужбы. Также многие комментарии были просто нецензурными.

Напомним, ранее Арестович заявил о намерении баллотироваться на пост президента на следующих выборах. Он также представил свою предвыборную программу.