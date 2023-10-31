Арестович "наехал" на Притулу и получил жесткий ответ от военной: подпробности скандала

Заявления экс-чиновника не оставили без внимания

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович, который в последнее время стал фигурантом громких скандалов, вновь решил напомнить о себе и обвинил фонд Сергея Притулы в том, что тот якобы "натравил" на него одну из бригад ВСУ.

Как сообщил Арестович в своем X, военные якобы отказались от его помощи, так как представители Притулы пообещали командирам бригад оставить без своей помощи. После этого он сообщил, что деньги будут перечислены другим бригадам, а также пригрозил комбригам публично озвучить номера их подразделений.

Также он обрушился с критикой на самого Притулу и заявил, что его фонд состоит в близких отношениях с бывшим регионалом, а также в том, что тот по сделке с Банковой нападает на него и на экс-президента Петра Порошенко.

Помимо того, он заявил, что руководство Фонда создает в Украине монополию на волонтерство и шантажирует военных.

Впрочем, ответ Арестовичу поступил очень быстро. В комментариях к записи боевой медик батальона "Госпитальеры" Екатерина Галушка назвала его мошенником, который на самом деле не собирал деньги. При этом она отметила, что речь идет о 30-й бригаде, в которой никто даже не догадывался о том, что такой сбор вообще существует.

Другие пользователи сети тоже не стали молчать.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Нацполиция завела уголовное дело против Алексея Арестовича. Экс-советник ОПУ может попасть за решетку на несколько лет.