Укр

Арестович агент рф? Экс-советник Ермака нецензурно отреагировал на намеки Данилова

Автор
Андрей Мулько Андрей Мулько
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Автор
Алексей Арестович Новость обновлена 16 октября 2023, 19:15
Алексей Арестович. Фото president.gov.ua

Он также рассказал, какую функцию выполняет секретарь СНБО

Бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович, известный своими неоднозначными высказываниями, снова отличился скандальным заявлением. На этот раз он схлестнулся с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым.

Арестович обвинил секретаря СНБО в том, что его работа якобы не приносит пользы стране. По его словам, у каждого в государстве своя функция.

"СБУ ловит шпионов. Полиция защищает наши улицы. Армия — воюет. У Арестовича функция — разъяснять ситуацию миллионам людей", — подчеркнул он.

При этом Арестович отметил, что есть функция и у секретаря СНБО. "Пи****ь на государственном языке", — написал он.

По словам Арестовича, он также "пару раз видел", как глава СНБО носит слайды президенту. "Иной пользы от него за два с половиной года в Офисе я так и не заметил", — отметил он.

"И если вы считаете, что ваша жизнь не имеет смысла и вы занимаетесь непонятно чем, то, вспомните, что кроме ООН, есть еще секретарь СНБО Украины", — подытожил Арестович.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов высказал мнение, что спецслужбы россии предпринимают активные попытки сформировать в нашей стране новую агентурную сеть. По его словам, в перспективе речь идет о развертывании политического проекта, ориентированного на остатки пророссийски настроенного населения.

При этом он намекнул, что рф может использовать экс-советника Офиса президента Алексея Арестовича в своей информационной войне против Украины. "Признаками подобной деятельности является резкая активизация разнообразных "экспертов", "актеров-разведчиков" и другого рода аферистов", – написал Данилов.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что против бывшего внештатного советника ОП Алексея Арестовича, на которого написали заявление в полицию, возбудили уголовное дело. Его подозревают в распространении материалов, пропагандирующих насилие.

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#Алексей Данилов #Алексей Арестович #Агент РФ