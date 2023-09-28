"Пора заканчивать с этим цирком": на Арестовича написали заявление, грозит реальное наказание

Фразы на семинаре ненашутку взволновали нардепа

Бывший внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович попал под раздачу за свои скандальные высказывания на собственном семинаре. Теперь у него могут возникнуть проблеммы с правоохранительными органами.

Так, по словам нардепа от партии "Голос" Инны Совсун, она подала заявление в полицию на экс-советника. Она увидела в его словах признаки уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 300 Уголовного кодекса: распространение видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости (до 5 лет ограничения свободы).

"И если какой-то участник этого "семинара" потом попытается подавить женщину – тогда те, кто постоянно приглашал Арестовича на телемарафон, должны знать, что это и их ответственность. Пора заканчивать с этим "цирком", уже давно не смешно", — отметила депутат.

В объяснение своего решения Совсун привела несколько строчек из выступления Арестовича. В ним, в частности, экс-советник рассказывал, как "успокаивать" кричащих женщин. Как вирант он предложил "обнять и тра**ть". Также Арестович назвал женщин "существами", которых хочется придушить после того, как надоело "тра**ть".

Детальнее о скандальных семинарах Арестовича и его заявлениях на них "Телеграф" писл в своем материале. Ознакомится с ним вы можете, перейдя по ссылке в первом абзаце новости. Также ранее мы уже собирали подборку зашкваров известного экс-советника. Их набралось на целый топ.

Ранее мы писали о том, что Арестович снова удивил новым неожиданным фактом из своей биографии. Оказывается, по его словам, он лично снимал захват Краматорска в 2014 году.