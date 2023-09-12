Почти освободил Краматорск: Арестович удивил неожиданным фактом из своей биографии (видео)

Экс-советник бывал на Краматорском аэродроме

Бывший внештатный советник главы Офиса президента Украины и, как недавно оказалось, еще и летчик Алексей Арестович снова удивил новым неожиданным фактом из своей биографии. Оказывается, по его словам, он лично снимал захват Краматорска в 2014 году.

Так, во время трансляции с российской журналисткой Юлией Латыниной, Арестович заявил, что он "работал" непосредственно в Краматорске во время его захвата. Оказывается, согласно утверждениям Арестовича, он лично снимал, как "Бабай (террорист "ДНР" александр можаев — Ред.) с 30 уродами приехал на двух машинках и они радостно заходят в мэрию".

Более того, после увиденного, заявил экс-советник, он сел в машину и помчал в Краматорский аэродром.

"А там сидит 13 генералов и 600 человек лучшего украинского спецназа офицерского. И я говорю, пацаны, а давайте пойдем и освободим. Говорю, я выступлю проводником, я буду участвовать, поехали… Они приняли решение не принимать никаких решений", — утверждает Арестович.

Стоит отметить, что согласно информации Арестовича, которую он лично произносил в различных интервью, он за последние годы примерил на себе амплуа боевого разведчика, советника и летчика. Также, судя по его заявлениям, он не слабо разбирается в физике и военных науках.

К слову, ранее "Телеграф" уже делал подборку самых громких похождений Арестовича. К сожалению, они иногда заканчивались для него "зашкваром". Прочитать о них вы можете, перейдя по ссылке.

Ранее мы писали о том, что заклеенный глаз Арестовича взбудоражил украинцев