"Крыша поехала?": новое видео Фейгина по поводу "развода" с Арестовичем обсуждают в сети

Пользователи сети не понимают, почему Фейгин не может назвать настоящую причину "разрыва" с Арестовичем

Российский юрист и блогер Марк Фейгин записал видео, в котором посоветовал прекратить обсуждать тему резкого прекращения его общих эфиров с Алексеем Арестовичем. Он подчеркнул, что это "отыгранная тема" и далее он будет вести свой канал так, как посчитает нужным. Однако в соцсетях из-за этого начался шквал критики в его сторону.

Соответствующие видео с обращением к своей аудитории Марк Фейгин сделал во время своего очередного стрима. Он транслировался на канале "Фейгин Live" во вторник, 22 августа.

"Все, что вы видели, какие-то наветы на меня, фейки и так далее – конечно же, ложь, и я вам скажу почему. У меня есть переписка. Вы с кем имеете дело? С адвокатом! С блестящим адвокатом. Несмотря на то, что меня лишили этого статуса…", — сказал он, имея в виду информацию в сети о якобы страйках с его стороны на канал Арестовича.

Он подчеркнул, что "эту тему лучше закрыть", поскольку информация о его попытках блокировать канал Арестовича, по его словам, не соответствует действительности.

"Все до последнего слова. Поэтому ля-ля про какие-то там страйки-шмайки, деньги-х*ейки – не надо этого. У меня все на руках. Поэтому эту тему лучше закрыть", – заявил Фейгин.

Блогер также добавил, что будет вести свой канал так, как считает нужным.

"Над Фейгиным никогда не будет никаких, бл…дь, начальников. Никто не будет мне указывать, как мне вести мой канал. А свои благодарности пусть свернут в трубочку и засунут в *опу", – высказался он.

Стоит отметить, что ранее Алексей Арестович написал пост с благодарностью Фейгину за пройденный вместе путь.

Реакция соцсетей

Пользователи сети раскритиковали обе стороны за то, что те не говорят своей немалой аудитории, привыкшей к их эфирам, что произошло на самом деле. Хотя сам Фейгин отмечал, что формат исчерпал себя и якобы это стало основной причиной, но в соцсетях предположили, что между ним и Арестович встал финансовый вопрос.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на Алексея Арестовича подали заявление в Службу безопасности Украины из-за его высказывания о "расчеловечевании россиян".