"Он свободолюбив и заставить его работать тяжело": может ли ОП вновь сойтись с Арестовичем

Экс-советник Банковой не выступает против украинской власти, но подводит рейтинг Офиса президента

Бывший советник главы Офиса президента Андрея Ермака Алексей Арестович ближе к выборам может создать свою политическую силу и сейчас он ищет по поддержки у разных потенциальных спонсоров. В Офисе президента не исключают совестную работу с ним, но не уверены, что это продлится долго.

Об этом "Телеграфу" рассказал источник в топ-политикуме.

"Планировался его (Арестовича, — Ред.) поход как спойлера, и у ОП есть иллюзия, что этими спойлерами можно управлять. Но кроме "Нашего края", управлением которым удалось настроить Виталию Ковальчуку (бывший заместитель главы Администрации президента времен Петра Порошенко, — Ред.), никому больше это не удавалось. Арестович очень свободолюбив. Заставить его работать в какой-то повестке очень тяжело. Он все равно будет продвигать свое", — сказал собеседник.

Он добавил, что Арестович не выступает против украинской власти, но подводит рейтинг Офиса президента и вбивает клин в трудные вопросы для ОП. Это касается как обороны, так и международников.

"Сможем ли мы договориться о коалиции? Да, но это может быстро закончиться", – отмечает источник.

Также, по его словам, Арестович ищет поддержки у разных потенциальных спонсоров. Речь идет, в том числе, и об Ахметове и о Корбане.

"Ближе к выборам это точно трансформируется в некую партию "для умных". Включат туда возможно Виктора Андрусива, Галину Янченко (нардеп от "СН", — Ред.). Может, это будет под модерацией Авакова (источники также советуют обратить внимание на их инициативу "Добробат", которую также планировали сделать партией). Играть они будут в нише русскоязычных, но патриотических людей – тех, кто за мультикультурность. Тех, кто уже за это время устанет от повестки, продвигаемой властью", — продолжил собеседник "Телеграфа".

В схожей нише оказалась и партия Разумкова. Однако там, как подметил источник, нацеленность и на электорат русскоязычных, и избирателей Юлии Тимошенко, и электорат бывшего ОПЗЖ.

Полный текст читайте в материале на сайте "Телеграф": Выборы во время войны или после войны? Какие партии готовят Банковая, Ахметов и военные.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Алексей Арестович намекнул, что в Украине необходимо обновление власти. Он также заявил, что многие жизни будут зависеть от выбора, который сделают люди.