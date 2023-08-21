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"Він волелюбний і змусити його працювати важко": чи може ОП знову зійтися з Арестовичем

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Олексій Арестович Новина оновлена 21 серпня 2023, 12:20
Олексій Арестович. Фото Facebook

Ексрадник Банкової не виступає проти української влади, але підбиває рейтинг Офісу президента

Колишній радник глави Офісу президента Андрія Єрмака Олексій Арестович ближче до виборів може створити свою політичну силу і зараз він шукає підтримки у різних потенційних спонсорів. В ОП не виключають сумлінну роботу з ним, але не впевнені, що це триватиме довго.

Про це "Телеграфу" розповіло джерело у топполітикумі.

""Планувався його (Арестовича, — Ред.) похід як спойлера, і в ОП є ілюзія, що цими спойлерами можна управляти. Але окрім "Нашого краю", керуванням яким вдалось налаштувати Віталію Ковальчуку (колишній заступник голови Адміністрації президента часів Петра Порошенка, — ред.), нікому більше це не вдавалось. Арестович дуже волелюбний. Змусити його працювати в якійсь повістці дуже важко. Він все одно буде просувати своє", — сказав співрозмовник.

Він додав, що Арестович не виступає проти української влади, але підбиває рейтинг Офісу президента і вбиває клин у важкі питання для ОП. Це стосується як оборони, так і міжнародників.

"Чи зможемо ми домовитися про коаліцію? Так, але це може швидко закінчитися", — зазначає джерело.

Також, за його словами, Арестович шукає підтримки у різних потенційних спонсорів. Йдеться, зокрема, і про Ахметова і про Корбана.

"Ближче до виборів це точно трансформується в якусь партію "для розумних". Включать туди можливо Віктора Андрусіва, Галину Янченко (нардеп від "СН", — Ред.). Може, це буде під модерацією Авакова (джерела також радять звернути увагу на їхню ініціативу) "Добробат", яку також планували зробити партією). Гратимуть вони в ніші російськомовних, але патріотичних людей – тих, хто за мультикультурність. Тих, хто вже за цей час втомиться від повістки, що просувається владою", — продовжив співрозмовник "Телеграфа".

У подібній ніші виявилася і партія Разумкова. Однак там, як зазначило джерело, націленість і на електорат російськомовних, і на виборців Юлії Тимошенко, і на електорат колишнього ОПЗЖ.

Повний текст читайте у матеріалі на сайті "Телеграф": Вибори під час війни чи після війни? Які партії готують Банкова, Ахметов та військові.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Олексій Арестович натякнув, що в Україні необхідне оновлення влади. Він також заявив, що багато життів залежатимуть від вибору, який зроблять люди.

Теги:
#Україна #Партія #Олексій Арестович #Офіс Президента