"Він волелюбний і змусити його працювати важко": чи може ОП знову зійтися з Арестовичем

Ексрадник Банкової не виступає проти української влади, але підбиває рейтинг Офісу президента

Колишній радник глави Офісу президента Андрія Єрмака Олексій Арестович ближче до виборів може створити свою політичну силу і зараз він шукає підтримки у різних потенційних спонсорів. В ОП не виключають сумлінну роботу з ним, але не впевнені, що це триватиме довго.

Про це "Телеграфу" розповіло джерело у топполітикумі.

""Планувався його (Арестовича, — Ред.) похід як спойлера, і в ОП є ілюзія, що цими спойлерами можна управляти. Але окрім "Нашого краю", керуванням яким вдалось налаштувати Віталію Ковальчуку (колишній заступник голови Адміністрації президента часів Петра Порошенка, — ред.), нікому більше це не вдавалось. Арестович дуже волелюбний. Змусити його працювати в якійсь повістці дуже важко. Він все одно буде просувати своє", — сказав співрозмовник.

Він додав, що Арестович не виступає проти української влади, але підбиває рейтинг Офісу президента і вбиває клин у важкі питання для ОП. Це стосується як оборони, так і міжнародників.

"Чи зможемо ми домовитися про коаліцію? Так, але це може швидко закінчитися", — зазначає джерело.

Також, за його словами, Арестович шукає підтримки у різних потенційних спонсорів. Йдеться, зокрема, і про Ахметова і про Корбана.

"Ближче до виборів це точно трансформується в якусь партію "для розумних". Включать туди можливо Віктора Андрусіва, Галину Янченко (нардеп від "СН", — Ред.). Може, це буде під модерацією Авакова (джерела також радять звернути увагу на їхню ініціативу) "Добробат", яку також планували зробити партією). Гратимуть вони в ніші російськомовних, але патріотичних людей – тих, хто за мультикультурність. Тих, хто вже за цей час втомиться від повістки, що просувається владою", — продовжив співрозмовник "Телеграфа".

У подібній ніші виявилася і партія Разумкова. Однак там, як зазначило джерело, націленість і на електорат російськомовних, і на виборців Юлії Тимошенко, і на електорат колишнього ОПЗЖ.

Повний текст читайте у матеріалі на сайті "Телеграф": Вибори під час війни чи після війни? Які партії готують Банкова, Ахметов та військові.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Олексій Арестович натякнув, що в Україні необхідне оновлення влади. Він також заявив, що багато життів залежатимуть від вибору, який зроблять люди.