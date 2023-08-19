Розставання року: "розрив" Арестовича та Фейгіна розбурхав українців

Спільних ефірів, можливо, вже не буде

У серпні 2023 року різко припинилися спільні ефіри ексрадника голови ОП та блогера Олексія Арестовича з російським правозахисником Марком Фейгіним, які регулярно велися з перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну. На тлі цього з’явилася маса чуток та мемів, — "Телеграф" розібрався в ситуації та зібрав коротко головне.

Останній ефір Фейгіна з Арестовичем вийшов 9 серпня, після чого вони просто припинилися без попередження.

Фейгін на своїй сторінці у Facebook спочатку написав, що вони взяли "творчу відпустку".

Після цього в мережі з’явився скрін нібито повідомлення Арестовича, де він стверджує, що причина переривання ефірів у тому, що його канал став забирати глядачів у Фейгіна, і той намагався блокувати його, проте на сторінках Арестовича цього посту немає і дуже ймовірно, що на насправді це фейк .

При цьому цікаво, що останній ефір справді зібрав більше переглядів на каналі Арестовича, ніж на каналі Фейгіна, але на обох каналах їх подивилося близько мільйона людей.

Однак Фейгін після цього заявив, що ефіри було припинено з його ініціативи, оскільки "формат вичерпав себе".

Арестович зараз продовжує випускати відео з українським ведучим Василем Головановим та російською журналісткою Юлією Латиніною.

А в мережі тим часом уже тиражуються меми. Зокрема, "проблеми у відносинах" Арестовича та Фейгіна називають "розлученням року" і порівнюють його за драматичністю із припиненням "Підкаст терапії" Спартака Суботи та Євгена Яновича.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що Олексій Арестович може планувати йти у політику.