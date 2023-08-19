Расставание года: "разрыв" Арестовича и Фейгина взбудоражил украинцев

Совместных эфиров возможно уже не будет

В августе 2023 года резко прекратились совместные эфиры экс-советника главы ОП и блогера Алексея Арестовича с российским правозащитником Марком Фейгиным, которые регулярно велись с первых дней полномасштабного вторжения россии в Украину. На фоне этого появилась масса слухов и мемов, — "Телеграф" разобрался в ситуации и собрал коротко главное.

Последний эфир Фейгина с Арестовичем вышел 9 августа, после чего они просто прекратились без предупреждения.

Фейгин на своей странице в Facebook сначала написал, что они взяли "творческий отпуск".

После этого в сети появился скрин якобы сообщения Арестовича, где он утверждает, что причина прерывания эфиров в том, что его канал стал забирать зрителей у Фейгина, и тот пытался блокировать его, — однако на страницах Арестовича этого поста нет и очень вероятно, что на самом деле это фейк .

При этом интересно, что на самом деле последний эфир собрал больше просмотров на канале Арестовича, чем на канале Фейгина, но на обоих каналах их посмотрело около миллиона человек.

Однако Фейгин после этого заявил, что эфиры были прекращены по его инициативе, поскольку "формат исчерпал себя".

Арестович сейчас продолжает выпускать видео с украинским ведущим Василием Головановым и российской журналисткой Юлией Латыниной.

А в сети тем временем уже плодятся мемы. В частности, "проблемы в отношениях" Арестовича и Фейгина называют "разводом года" и сравнивают его по драматичности с прекращением "Подкаст терапии" Спартака Субботы и Евгения Яновича.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что Алексей Арестович может планировать идти в политику.