"Дах поїхав?": нове відео Фейгіна з приводу "розлучення" з Арестовичем обговорюють у мережі

Користувачі мережі не розуміють, чому Фейгін не може назвати справжню причину "розриву" з Арестовичем

Російський юрист і блогер Марк Фейгін записав відео, в якому порадив припинити обговорювати тему різкого припинення його спільних ефірів з Олексієм Арестовичем. Він наголосив, що це "відіграна тема" і надалі він вестиме свій канал так, як вважатиме за потрібне. Однак у соцмережах через це почався шквал критики у його бік.

Відповідні відео зі зверненням до своєї аудиторії Марк Фейгін зробив під час свого чергового стриму. Він транслювався на каналі "Фейгін Live" у вівторок, 22 серпня.

"Все, що ви бачили, якісь наклепи на мене, фейки й так далі — звичайно ж, брехня, і я вам скажу чому. У мене є листування. Ви з ким маєте справу? З адвокатом! З блискучим адвокатом. Попри те, що мене позбавили цього статусу…», — сказав він, маючи на увазі інформацію в мережі про нібито спроби блокування з його боку каналу Арестовича.

Він наголосив, що "цю тему краще закрити", оскільки інформація про його спроби блокувати канал Арестовича, за його словами, не відповідає дійсності.

"Все до останнього слова. Тому ля-ля про якісь там страйки-шмайки, гроші-х*єйки — не треба цього. У мене все на руках. Тому цю тему краще закрити", — заявив Фейгін.

Блогер також додав, що вестиме свій канал так, як вважає за потрібне.

"Над Фейгіним ніколи не буде ніяких, бл**ь, начальників. Ніхто не буде мені вказувати, як мені вести мій канал. А свої подяки нехай згорнуть у трубочку і засунуть в *упу", — висловився він.

Варто зазначити, що раніше Олексій Арестович написав пост із вдячністю Фейгіну за пройдений разом шлях.

Реакція соцмереж

Користувачі мережі розкритикували обидві сторони за те, що ті не кажуть своєї чималої аудиторії, яка звикла до їхніх ефірів, що сталося насправді. Хоча сам Фейгін зазначав, що формат вичерпав себе і нібито це стало основною причиною, але в соцмережах припустили, що між ним і Арестовичем постало фінансове питання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Олексія Арестовича подали заяву до Служби безпеки України через його висловлювання про "розлюднення росіян".