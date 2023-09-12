Майже звільнив Краматорськ: Арестович здивував несподіваним фактом зі своєї біографії (відео)

Ексрадник бував на Краматорському аеродромі

Колишній позаштатний радник глави Офісу президента України і, як нещодавно виявилося, ще й льотчик Олексій Арестович знову здивував новим несподіваним фактом зі своєї біографії. Виявляється, за його словами, він особисто знімав захоплення Краматорська у 2014 році.

Так, під час трансляції з російською журналісткою Юлією Латиніною, Арестович заявив, що він "працював" безпосередньо у Краматорську під час його захоплення. Виявляється, згідно з твердженнями Арестовича, він особисто знімав, як "Бабай (терорист "ДНР" Олександр Можаєв — Ред.) з 30 виродками приїхав на двох машинках і вони радісно заходять у мерію".

Більше того, після побаченого, заявив екс-радник, він сів у машину і помчав до Краматорського аеродрому.

"А там сидить 13 генералів і 600 осіб кращого українського спецназу офіцерського. І я кажу, пацани, а давайте підемо і звільнимо. Кажу, я виступлю провідником, я братиму участь, поїхали… Вони прийняли рішення не приймати жодних рішень", — стверджує Арестович..

Варто зазначити, що згідно з інформацією Арестовича, яку він особисто вимовляв у різних інтерв'ю, він за останні роки приміряв на собі амплуа бойового розвідника, радника і льотчика. Також, судячи з його заяв, він не слабо розуміється на фізиці та воєнних науках.

До речі, раніше "Телеграф" уже робив добірку найгучніших пригод Арестовича. На жаль, іноді вони закінчувалися для нього "зашкваром". Прочитати про них ви можете, перейшовши за посиланням.

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