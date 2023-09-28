"Настав час закінчувати з цим цирком": на Арестовича написали заяву, загрожує реальне покарання

Фрази на семінарі ненажарт схвилювали нардеку

Колишній позаштатний радник офісу президента Олексій Арестович потрапив під роздачу за свої скандальні висловлювання на власному семінарі. Тепер у нього можуть виникнути проблеми з правоохоронними органами.

Так, за словами нардеки від партії "Голос" Інни Совсун, вона подала заяву до поліції на ексрадника. Вона побачила у його словах ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 300 Кримінального кодексу: поширення відеопродукції, яка пропагує культ насильства та жорстокості (до 5 років обмеження свободи).

"І якщо якийсь учасник цього "семінару" потім спробує придушити жінку – тоді ті, хто постійно запрошував Арестовича на телемарафон, мають знати, що це та їхня відповідальність. Пора закінчувати з цим "цирком", уже давно не смішно", — наголосила депутат.

На пояснення свого рішення Совсун привела кілька рядків із виступу Арестовича. У ньому, зокрема, ексрадник розповідав, як "заспокоювати" жінок, що кричать. Як вірант він запропонував "обійняти і тра**ти". Також Арестович назвав жінок "істотами", яких хочеться придушити після того, як набридло "тра**ти".

Детальніше про скандальні семінари Арестовича та його заяви на них "Телеграф" писав у своєму матеріалі. Ознайомитись з ним ви можете, перейшовши за посиланням у першому абзаці новини. Також раніше ми вже збирали добірку зашкварів відомого ексрадника. Їх набралося на цілий топ.

Раніше ми писали, що Арестович знову здивував новим несподіваним фактом зі своєї біографії. Виявляється, за його словами, він особисто знімав захоплення Краматорська у 2014 році.