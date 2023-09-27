Семінари, після яких потрібна терапія. Арестович порадив душити жінок, бо в них "живе відьма"

Арестович каже, що якщо жінка не погоджується із чоловіком, то вона служить сатані

Колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович, окрім своєї публічної діяльності, є засновником і викладачем Школи мислення Apeiron. Тут він проводить закриті платні семінари, у яких ділиться своєю мудрістю на кшталт що таке мужність, як виховувати дітей, представляє свій погляд на жіноче призначення тощо. Вартість одного такого уроку в три години становить 1300 гривень.

На днях вміст цих семінарів викликав новий скандал. Авторки каналу "Палає" Яна Брензей та Емма Антонюк придбали пару уроків від Арестовича і були ошелешені заявами, у яких містилися нормалізація насильства, сексизм та мізогінія.

"Каємось — згрішили. Ми купили два семінари Арестовича і тепер точно знаємо, з ким має справу українське суспільство. Це було б смішно, якби не було так небезпечно", — пишуть авторки.

Саме відео можна подивитися тут:

Попередній скандал із семінарами

Арестович вже потрапляв під шквал критики в соцмережах, одразу після запуску своїх семінарів про жінок у травні, його звинувачували у псевдонауковості та інфоциганстві, а опис до курсу розбирали на цитати. Водночас тоді далі читання опису курсу ніхто не пішов, а виступи у такому форматі Арестович не публікував відкрито, хоча і має багато підписників.

Журналістка Ірина Ромалійська про семінари Арестовича

Що Арестович каже про жінок

На початку Арестович намагається представити свій погляд на жінку, як портал в інший світ. Мовляв, через це вони є якимись розколеними істотами, максимально ірраціональними, бо носять в собі хаос.

"Проблема в чому проблема? Арестович каже, що мої ворота в інший світ, це там де матка. Тобто, я можу через вагіну подивитися, за великим рахунком", — сміється Емма Антонюк.

Арестович пояснює, що треба розуміти про жінок і ілюструє це малюнком на дошці

Але далі починаються розмови посерйозніше, у яких багато хто побачив мізогінію та небезпечні для суспільства заклики до насилля. Арестович каже, що якщо жінка суперечить чоловікові, то у ній "живе відьма", вона "служить сатані та каструє чоловіка". Мовляв, тому жінку треба "спалювати, аби зберегти у ній Богородицю".

"Хлопчики, доки нас дівчатка не чують, і ми можемо з вами нормально і відверто поговорити. От скажіть, що хочеться зробити із цими істотами? Придушити! Причому душити, не відпускаючи. Спочатку, звісно, хочеться трахнути, а коли набридне, чи звикли, чи наїлись, далі хочеться придушити нахрін, щоб її ніколи не було. І після цього не розмикати пальців роки три, доки гарантовано не задушиш. Із цим їхнім ниттям, з тривожністю, зі спробами контролювати, каструвати, нікуди не пускати", — каже Арестович.

Тому він закликає жінок возвеличувати чоловіків. Коли хтось написав коментар у чаті, що душити жінок — це кримінальна відповідальність, він порадив пригадати, яку "нагороду" чоловіки нібито отримають: "А як же задоволення, яке ми отримаємо! Ви про нього подумайте! Довготривале задоволення!".

Арестович назвав жінок істотами, яких треба придушити

У випадку, якщо жінка це "дракон і виносить мозок", Арестович наводить три опції відповіді: відкупитися, обійняти мовчки чи обійняти і т***нути. У коментарях якась пані написала, що відчуває сором за те, що вона — жінка, що свідчить про транслювання ним мізогінії на свою аудиторію, кажуть авторки "Палає". Вони звертають увагу на те, що Арестович принижує жінок, опираючись на свої уявлення про магічний світ, портали, драконів та сатану, але закликає до реальних дій, які цілком реальні та підпадають під дію Кримінального кодексу.

Що робити, якщо жінка "дракон"

Серед інших цікавих аргументів, на яких Арестович будує свою доказову лінію, він наводить народну пісню про Галю, яку козаки прив'язали до сосни і спалили, мовляв, це класична інквізиція, бо інквізиція палила відьом. Також журналістки висловили припущення, що він навмисне уникає транслювання сексизму та мізогінії публічно, крім закритих семінарів, бо суспільство публічно його засудить.

"Ну в ТКГ підходить до Ангели Меркель і каже погодься з мужиками, дивися на них, як на бога, що ти каструєш володьку путіна. Це означає, що він розуміє правила, за якими існує світ і дещо не можна говорити", — кажуть блогерки.

Водночас, коли людина з такими поглядами на жінок будує політичну кар'єру, це може мати небезпечні наслідки для суспільства.

"Те, що відбувається на семінарах Арестовича, погляди, які він транслює, — це небезпечно. Пропаганда агресії щодо жінок доведена до абсурду. І найбільше я боюсь, що навіть після того, як ми це оприлюднили, його не скасують все одно", — підсумувала Емма Антонюк.

Така публікація викликала шквал обурення у соцмережах, мовляв, такі висловлювання неприпустимі.

"Людина, яка на міжнародних майданчиках спілкується з першими особами держав, які підтримують Україну у війні, яку веде проти нас росія, дозволяє собі таке верзти на своїх закритих семінарах. Це кошмар", — написала Тетяна Добрянська.

Реакція на погляди Арестовича

Раніше ми писали, що Арестович здивував несподіваним фактом зі своєї біографії.