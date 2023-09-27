Семинары, после которых требуется терапия. Арестович посоветовал душить женщин, потому что у них "живая ведьма"

Арестович говорит, что если женщина не согласна с мужчиной, то она служит сатане

Бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович, помимо своей публичной деятельности, является основателем и преподавателем Школы мышления Apeiron. Здесь он проводит закрытые платные семинары, на которых делится своей мудростью по типу такого мужества, как воспитывать детей, представляет свой взгляд на женское предназначение и т.д. Стоимость одного урока в три часа составляет 1300 гривен.

На днях содержание этих семинаров вызвало новый скандал. Авторы канала "Палає" Яна Брензей и Эмма Антонюк приобрели пару уроков от Арестовича и были ошеломлены заявлениями, в которых содержались нормализация насилия, сексизм и мизогиния.

"Каемся — согрешили. Мы купили два семинара Арестовича и теперь точно знаем, с кем имеет дело украинское общество. Это было бы смешно, если бы не было так опасно", — пишут авторы.

Само видео можно посмотреть здесь:

Предыдущий скандал с семинарами

Арестович уже попадал под шквал критики в соцсетях сразу после запуска своих семинаров о женщинах в мае, его обвиняли в псевдонаучности и инфоциганстве, а описание к курсу разбирали на цитаты. В то же время тогда чтение описания курса никто не пошел, а выступления в таком формате Арестович не публиковал открыто, хотя и имеет много подписчиков.

Журналистка Ирина Ромалийская о семинарах Арестовича

Что Арестович говорит о женщинах

В начале Арестович пытается представить свой взгляд на женщину как портал в другой мир. Мол, поэтому они являются какими-то расколотыми существами, максимально иррациональными, потому что носят в себе хаос.

"Проблема в чем проблема? Арестович говорит, что мои ворота в другой мир, это там где матка. То есть, я могу из вагины посмотреть, по большому счету", — смеется Эмма Антонюк.

Арестович объясняет, что нужно понимать о женщинах и иллюстрирует это рисунком на доске

Но дальше начинаются разговоры посерьезнее, в которых многие увидели мизогинию и опасные для общества призывы к насилию. Арестович говорит, что если женщина противоречит мужчине, то в ней "живет ведьма", она "служит сатане и кастрирует мужчину ". Мол, потому женщину надо "сжигать, чтобы сохранить в ней Богородицу".

"Мальчики, пока нас девочки не слышат, и мы можем с вами нормально и откровенно поговорить. Вот скажите, что хочется сделать с этими существами? Подавить!, или наелись, дальше хочется подавить нахрен, чтобы ее никогда не было. И после этого не размыкать пальцев года три, пока гарантированно не задушишь. Арестович.

Поэтому он призывает женщин восхвалять мужчин. Когда кто-то написал комментарий в чате, что душить женщин — это уголовная ответственность, он посоветовал вспомнить, какую "награду" мужчины якобы получат: "А как же удовольствие, которое мы получим! Вы о нем подумайте! Долгое удовольствие!".

Арестович назвал женщин существами, которых нужно подавить

В случае если женщина это "дракон и выносит мозг", Арестович приводит три опции ответа: откупиться, обнять молча или обнять и тнуть. В комментариях какая-то дама написала, что испытывает стыд за то, что она — женщина, свидетельствующая о транслировании им мизогинии на свою аудиторию, говорят автора "Пылает". Они обращают внимание на то, что Арестович унижает женщин, опираясь на свои представления о магическом мире, порталах, драконах и сатане, но призывает к реальным действиям, которые вполне реальны и подпадают под действие Уголовного кодекса.

Что делать, если женщина "дракон"

Среди других интересных аргументов, на которых Арестович строит свою доказательную линию, он приводит народную песню о Гале, которую казаки привязали к сосне и сожгли, мол, это классическая инквизиция, потому что инквизиция жгла ведьм. Также журналистки высказали предположение, что он намеренно избегает транслирования сексизма и мизогинии публично, кроме закрытых семинаров, потому что общество публично его осудит.

"Ну в ТКГ подходит к Ангеле Меркель и говорит согласись с мужиками, смотри на них, как на бога, что ты кастрируешь володьку путина. Это значит, что он понимает правила, по которым существует мир и кое-что нельзя говорить", — говорят блоггеры.

В то же время, когда человек с такими взглядами на женщин строит политическую карьеру, это может иметь опасные последствия для общества.

"Происходящее на семинарах Арестовича взгляды, которые он транслирует, — это опасно. Пропаганда агрессии в отношении женщин доведена до абсурда. И больше всего я боюсь, что даже после того, как мы это обнародовали, его не отменят все равно", — подытожила Эмма Антонюк.

Такая публикация вызвала шквал возмущения в соцсетях, мол, такие высказывания недопустимы.

"Человек, который на международных площадках общается с первыми лицами государств, которые поддерживают Украину в войне, которую ведет против нас россия, позволяет себе такое нести на своих закрытых семинарах. Это кошмар", — написала Татьяна Добрянская.

Реакция на взгляды Арестовича

Раньше мы писали, что Арестович удивил неожиданным фактом своей биографии.