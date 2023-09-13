"Боремся за русский мир в Украине?": ГБР взялось за нардепа Пипу из-за заявления Арестовича

Арестович собрался "поломать шовинистическую тенденцию"

Бывший советник офиса президента Алексей Арестович, который регулярно попадает в скандалы, подал заявление на нардепа Наталью Пипу. Теперь ГБР обязана начать расследование.

Об этом экс-советник сообщил в своем Telegram-канале. По его мнению, Пипа совершила деяние, "имеющее признаки разжигания межнациональной розни в Украине (в условиях военного конфликта, добавлю)" и поэтому "государство должно дать свою правовую оценку происшедшему".

"Кроме того, фактически воспользовавшись служебным положением, она обеспечила нечто, очень похожее на издевательство над несовершеннолетним", — считает Арестович.

Он заявил, что собрался "приучать" любителей сеять рознь и вражду среди украинцев к "выполнению Конституции Украины".

Позже Арестович еще добавил:

"Моя задача — поломать шовинистическую тенденцию и не дать ей стать общественной нормой, без разницы на каком языке говорит лагерь, из которого эта "норма" пытается выползти", — говорит он.

Стоит отметить, что поступок Арестовича украинцы приняли неоднозначно. В то время как его подписчики ставили положительные реакции, другие граждане высказывали свое возмущение. Так, например, общественный деятель Андрей Смолий в своем Telegram-канале написал — мы что боремся за русский мир в Украине?

"Оказывается, у нас в стране не борьба против моск***ского, а борьба за моск***ское. И сколько уже этот прооккупантский арестович наговорил против Украины — почему никаких уголовных дел нет", — пишет он.

И такая позиция оказалась довольно популярной среди других украинцев.

Напомним, что инцидент с Пипой, о котором говорит Арестович, произошел в июне 2023 года. Тогда нардеп, находясь во Львове, возмутилась тому, что на одной из уличный музыкант, которому оказалось 17 лет, пел песни Цоя на русском. Когда депутат высказала свою позицию молодому человеку, то тот её покрыл матом. Но правосудие настигло подростка и его признали виновным в хулиганстве, правда судья ограничился лишь предупреждением. Ситуация вызвала широкий резонанс в украинском обществе, а точку в спорах поставило Государственное агентство Украины по искусствам и художественному образованию.

Ранее мы писали о том, что Арестович удивил неожиданным фактом из своей биографии.