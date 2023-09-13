"Боремося за русскій мір в Україні?": ДБР взялося за нардепку Піпу через заяву Арестовича

Арестович зібрався "зламати шовіністичну тенденцію"

Колишній радник офісу президента Олексій Арестович, який регулярно потрапляє у скандали, подав заяву на нардепа Наталію Піпу. Тепер ДБР має розпочати розслідування.

Про це ексрадник повідомив у своєму Telegram-каналі. На його думку, Піпа вчинила діяння, що "має ознаки розпалювання міжнаціональної ворожнечі в Україні (в умовах військового конфлікту, додам)" і тому "держава має дати свою правову оцінку тому, що сталося".

"Крім того, фактично скориставшись службовим становищем, вона забезпечила щось дуже схоже на знущання над неповнолітнім", — вважає Арестович.

Він заявив, що зібрався "привчати" любителів сіяти ворожнечу серед українців до "виконання Конституції України".

Пізніше Арестович додав:

"Моє завдання — поламати шовіністичну тенденцію і не дати їй стати суспільною нормою, не має різниці якою мовою говорить табір, з якого ця "норма" намагається виповзти", — говорить він.

Варто зазначити, що вчинок Арестовича українці ухвалили неоднозначно. В той час, коли його підписники ставили позитивні реакції, інші громадяни висловлювали своє обурення. Так, наприклад, громадський діяч Андрій Смолій у своєму Telegram-каналі написав — ми, що боремося за русскій мір в Україні?

"Виявляється, у нас в країні не боротьба проти москальського, а боротьба за москальське. І скільки вже цей проокупантський арєстовічь наговорив проти України — чомусь жодних кримінальних справ немає", — пише він.

І така позиція виявилася досить популярною серед інших українців.

Нагадаємо, що інцидент із Піпою, про який говорить Арестович, стався у червні 2023 року. Тоді нардеп, перебуваючи у Львові, обурилася, що на одній із вулиць музикант, якому виявилося 17 років, співав пісні Цоя російською. Коли депутат висловила свою позицію молодій людині, то той її покрив матом. Але правосуддя спіткало підлітка і його визнали винним у хуліганстві, правда суддя обмежився лише попередженням. Ситуація викликала широкий резонанс в українському суспільстві, а крапку у суперечках поставило Державне агентство України з мистецтв та художньої освіти.

Раніше ми писали, що Арестович здивував несподіваним фактом зі своєї біографії.