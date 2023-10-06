Миллионы на хайпе: журналисты посчитали, сколько зарабатывает Арестович

Доходы бывшего "главного успокоителя" могут достигать даже 10 миллионов ежемесячно

Бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович, хотя и попадает в скандал за скандалом, приобрел неимоверную популярность с начала полномасштабного вторжения, что позволяет ему зарабатывать неплохие деньги.

По приблизительным оценкам, его месячный доход может превышать отметку в $120 000 (более 4 миллионов гривен). Такие данные приводит Forbes.

Как известно, Арестович проводит семинары "Школы Апейрон" на разные темы, — "Профайлинг", "Искусство быть автором", "Искусство воспитывать детей", "Искусство задавать вопросы" и т.д. Судя по расписанию на его сайте, сейчас он дает по 5-7 семинаров в месяц, билеты на которые покупают места 330-900 участников по 1500 гривен.

Так, если в октябре у него запланировано семь семинаров, которые принесут ему 3,5-9,5 миллионов гривен ($100-260 тысяч).

Кроме того, Арестович проводит личные консультации стоимостью в $3000 (около 100 тысяч гривен). Невозможно точно сказать, сколько он их проводит, однако администратор его "Школы Апейрон" утверждает, что в списке более 170 желающих и ожидание может занять год.

Также Арестович зарабатывает и на YouTube канале, который может генерировать более 15 млн просмотров каждый месяц, что может приносить около $20 тысяч (более 700 тысяч гривен).

Таким образом, если подсчитать доход от семинаров и YouTube, выходит доход минимум $120 тысяч в месяц (и это без учета личных консультаций), что эквивалентно более 4 млн гривен. Максимальная сумма доходов же может превышать отметку в 10 млн грн.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что на Арестовича написали заявление из-за жестоких высказываний на его семинарах, в связи с чем ему грозит реальный срок.