Мільйони на хайпі: журналісти порахували, скільки заробляє Арестович

Доходи колишнього "головного заспокоювача" можуть сягати навіть 10 мільйонів щомісяця

Колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович, хоч і потрапляє у скандал за скандалом, набув неймовірної популярності з початку повномасштабного вторгнення, що дозволяє йому заробляти непогані гроші.

За приблизними оцінками, його місячний дохід може перевищувати позначку $120 000 (понад 4 мільйони гривень). Такі дані наводить Forbes.

Як відомо, Арестович проводить семінари "Школи Апейрон" на різні теми, — "Профайлінг", "Мистецтво бути автором", "Мистецтво виховувати дітей", "Мистецтво ставити питання" тощо. Судячи з розкладу на його сайті, зараз він дає по 5-7 семінарів на місяць, квитки на які купують місця 330-900 учасників за 1500 гривень.

Так, якщо у жовтні у нього заплановано сім семінарів, які принесуть йому 3,5-9,5 мільйона гривень ($100-260 тисяч).

Крім того, Арестович проводить особисті консультації вартістю $3000 (близько 100 тисяч гривень). Неможливо точно сказати, скільки він їх проводить, проте адміністратор його "Школи Апейрон" стверджує, що у списку понад 170 охочих та очікування може зайняти рік.

Також Арестович заробляє і на YouTube каналі, який може генерувати понад 15 млн переглядів щомісяця, що може приносити близько $20 тисяч (понад 700 тисяч гривень).

Таким чином, якщо підрахувати дохід від семінарів та YouTube, виходить дохід щонайменше $120 тисяч на місяць (і це без урахування особистих консультацій), що еквівалентно понад 4 млн гривень. Максимальна сума доходів може перевищувати позначку в 10 млн грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що на Арестовича написали заяву через жорстокі висловлювання на його семінарах, у зв’язку з чим йому загрожує реальний термін.