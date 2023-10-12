Он влип: полиция и прокуратура занялись Арестовичем

Бывший советник Офиса президента может попасть за решетку на несколько лет

Против бывшего внештатного советника ОП Алексея Арестовича, на которого написали заявление в полицию, завели уголовное дело. Его подозревают в распространении материалов, которые пропагандируют насилие.

Об этом сообщила нардеп от партии "Голос" Инна Совсун, которая и подала на него ранее заявление. По ее словам, дело уже передано в прокуратуру.

В полиции нардепу сообщили, что начали досудебное расследование по делу Алексея Арестовича. А Генпрокурор добавил, что занимается делом Киевская городская прокуратура.

"За этой историей требуется постоянный общественный контроль. Уверена — сам Арестович комментирует все на свете, кроме заявления на него в правоохранительные органы, поскольку понимает, что влип", — написала Инна Совсун.

Она добавила, что если дело будет доведено до логического завершения, то это станет важным прецедентом для Украины. Это станет доказательством того, что закон один для всех и безнаказанность — больше не норма. По словам Инны Совсун, дело открыто по ст. 300 УКУ "Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию". Наказание предусматривает лишение свободы на 2-3 года.

Напомним, что Алексей Арестович попал в скандал из-за оскорбительных высказываний в адрес женщин. На своем закрытом платном семинаре он заявил, что "женщины служат сатане", а внутри них якобы живут ведьмы. Более того, "женщин нужно сжигать, чтобы сохранить в них Богородицу".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, в какие зашквары попадал Алексей Арестович. В его биографии не мало скандальных моментов.