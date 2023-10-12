Він влип: поліція та прокуратура зайнялися Арестовичем

Колишній радник Офісу президента може потрапити за ґрати на кілька років

Проти колишнього позаштатного радника ОП Олексія Арестовича, на якого написали заяву в поліцію, порушили кримінальну справу. Його підозрюють у розповсюдженні матеріалів, які пропагують насильство.

Про це повідомила нардепка від партії "Голос" Інна Совсун, яка і подала на нього заяву. За її словами, справу вже передано до прокуратури.

У поліції нардепці повідомили, що розпочали досудове розслідування у справі Олексія Арестовича. А Генпрокурор додав, що займається справою Київська міська прокуратура.

"За цією історією потрібен постійний громадський контроль. Упевнена — сам Арестович коментує все на світі, окрім заяви на нього до правоохоронних органів, оскільки розуміє, що влип", — написала Інна Совсун.

Вона додала, що якщо справа буде доведена до логічного завершення, це стане важливим прецедентом для України. Це стане доказом того, що закон один для всіх і безкарність — не норма. За словами Інни Совсун, справа відкрита за ст. 300 ККУ "Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, які пропагують культ насильства та жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію". Покарання передбачає позбавлення волі на 2-3 роки.

Нагадаємо, що Олексій Арестович потрапив у скандал через образливі висловлювання на адресу жінок. На своєму закритому платному семінарі він заявив, що "жінки служать сатані", а всередині них нібито мешкають відьми. Мало того, "жінок треба спалювати, щоб зберегти в них Богородицю".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, в які зашквари потрапляв Олексій Арестович. У його біографії чимало скандальних моментів.