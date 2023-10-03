Арестовича в россии объявили в розыск: подробности

К Арестовичу есть претензии не только внутри Украины, но и в рф

Экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича в россии объявили в розыск. Ранее на него подали заявление в Службу безопасности Украины, чтобы там проверили, не несут ли его высказывания признаков оправдания российской вооруженной агрессии против Украины.

Об этом сообщают росСМИ. Его имя внесено в базу розыска МВД рф, однако по какой именно статье не уточняется.

Известно, что ранее Арестович был включен в российский реестр экстремистов и террористов. Кроме того на оккупированных территориях Донецкой области и в Беларуси на него открыли уголовные дела за "призывы к экстремизму".

Тем временем Арестович снова стал предметом обсуждения в Украине. На одном из своих закрытых платных семинаров он очень неоднозначно высказался о женщинах. В его словах многие усмотрели мизогинию и опасные для общества призывы к насилию. Арестович говорит, что если женщина противоречит мужчине, то в ней "живет ведьма", она "служит сатане и кастрирует мужчину ". Мол, потому женщину надо "сжигать, чтобы сохранить в ней Богородицу".

Как сообщал "Телеграф", Арестович делает все, что может, чтобы быть в центре внимания — недавно он поделился историей, что он лично снимал захват Краматорска в 2014 году. Более того, по его словам, он призывал украинских генералов и спецназовцев освободить Краматорск, но его не послушали.

Напомним, "Телеграф" собрал самые эпические "зашквары", ранее случавшиеся с Арестовичем. Среди них — боевые выходы, избиратели-долбо*бы и не только.