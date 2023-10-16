Арестович агент рф? Ексрадник Єрмака нецензурно відреагував на натяки Данілова

Він також розповів, яку функцію виконує секретар РНБО

Колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович, відомий своїми неоднозначними висловлюваннями, знову відзначився скандальною заявою. Цього разу він зійшовся з секретарем Ради національної безпеки та оборони України Олексієм Даниловим.

Арестович звинуватив секретаря РНБО у тому, що його робота нібито не приносить користі країні. За його словами, у кожного у державі своя функція.

"СБУ ловить шпигунів. Поліція захищає наші вулиці. Армія — воює. Арестович має функцію — роз’яснювати ситуацію мільйонам людей", — підкреслив він.

При цьому Арестович зазначив, що є функція і у секретар РНБО. "Пи****и державною мовою", — написав він.

За словами Арестовича, він також "пару раз бачив", як голова РНБО носить слайди президенту. "Іншої користі від нього за два з половиною роки в Офісі я так і не помітив", — зазначив він.

"І якщо ви вважаєте, що ваше життя не має сенсу і ви займаєтеся незрозуміло чим, то пригадайте, що окрім ООН є ще секретар РНБО України", — підсумував Арестович.

Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов висловив думку, що спецслужби росії роблять активні спроби сформувати в нашій країні нову агентурну мережу. За його словами, у перспективі йдеться про розгортання політичного проекту, орієнтованого на залишки проросійськи налаштованого населення.

При цьому він натякнув, що росія може використовувати екс-радника Офісу президента Олексія Арестовича у своїй інформаційній війні проти України. "Ознаками подібної діяльності є різка активізація різноманітних "експертів", "акторів-розвідників" та іншого аферистів", — написав Данилов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що проти колишнього позаштатного радника ОП Олексія Арестовича, на якого написали заяву в поліцію, порушили кримінальну справу. Його підозрюють у поширенні матеріалів, які пропагують насильство.