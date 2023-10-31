Арестович "наїхав" на Притулу і отримав жорстку відповідь від військової: деталі скандалу

Заяви ексчиновника не залишили поза увагою

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович, який останнім часом став фігурантом гучних скандалів, знову вирішив нагадати про себе і звинуватив фонд Сергія Притули в тому, що той нібито "нацькував" на нього одну з бригад ЗСУ.

Як повідомив Арестович у своєму X, військові нібито відмовилися від його допомоги, оскільки представники Притули пообіцяли командирам бригад залишити без допомоги. Після цього він повідомив, що гроші буде перераховано іншим бригадам, а також пригрозив комбригам публічно озвучити номери їхніх підрозділів.

Також він обрушився з критикою на самого Притулу і заявив, що його фонд полягає у близьких відносинах із колишнім регіоналом, а також у тому, що той за угодою з Банковою нападає на нього та на експрезидента Петра Порошенка.

Крім того, він заявив, що керівництво Фонду створює в Україні монополію на волонтерство та шантажує військових.

Втім, відповідь Арестовичу надійшла дуже швидко. У коментарях до запису бойовий медик батальйону "Госпітальєри" Катерина Галушка назвала його шахраєм, який насправді не збирав гроші. При цьому вона зазначила, що йдеться про 30-ту бригаду, в якій ніхто навіть не здогадувався, що такий збір взагалі існує.

Інші користувачі мережі теж не почали мовчати.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Нацполіція порушила кримінальну справу проти Олексія Арестовича. Екс-радник ОПУ може потрапити за ґрати на кілька років.