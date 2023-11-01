"Ты и так не воюешь": Арестовичу жестко ответили на попытку "покачать" языковую тему

Пытаясь удержать внимание публики, он уже всем надоел

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович, который в последнее время регулярно генерирует скандалы вокруг своей персоны, отличился новым "ярким" заявлением и получил жесткий ответ.

Арестович с сарказмом предложил запретить всем русскоязычным украинцам защищать Украину от российских оккупантов. Эту "гениальную идею" он озвучил, комментируя языковой скандал с таксистом, который отказался говорить с пассажирками на украинском языке и назвал их "больными людьми".

"Ну так если на фронт отправляют за русский язык, давайте тогда доведем ситуацию до логического завершения. Пусть воюют только украиноязычные. Русскоязычные, как недолюди, иноязычные, не должны иметь священного права воевать за Украину. Их надо лишить этого права, пусть сидят в тылу и стыдятся, что они не герои", — заявил бывший советник ОП.

В сети крайне негативно отреагировали на его очередное скандальное заявление. Многие констатируют, что бывший советник ОП "шатает языковую тему".

"Чувачок активно шатает языковую тему", "Че-то понесло мужика последнее время", "Люся просто дол***б", "Предлагаю ему как украиноязычному пойти воевать, а не балаболить", "Мастер манипуляций", "Да ты и так не воюешь, и это несмотря на то что ты вроде бы боевой офицер, подполковник ГУР из 33 боевых куда-то выходов", — пишут в сети.

Как ранее сообщал "Телеграф", недавно Арестович заявил, что "на него молилась вся страна". По словам экс-советника ОП, его уход был связан с тем, что украинские власти начали "работать против него на рынке черной пропаганды".