"Ти й так не воюєш": Арестовичу жорстко відповіли на спробу "похитати" мовну тему

Намагаючись утримати увагу публіки, він уже всім набрид

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович, який останнім часом регулярно генерує скандали навколо своєї персони, відзначився новою "яскравою" заявою. Він отримав жорстку відповідь.

Арестович із сарказмом запропонував заборонити всім російськомовним українцям захищати Україну від російських окупантів. Цю "геніальну ідею" він озвучив, коментуючи мовний скандал із таксистом, який відмовився говорити з пасажирками українською мовою та назвав їх "хворими людьми".

"Ну тож якщо на фронт відправляють за російську мову, давайте тоді доведемо ситуацію до логічного завершення. Нехай воюють лише україномовні. Російськомовні, як недолюди, іншомовні, не повинні мати священного права воювати за Україну. Їх треба позбавити цього права, нехай сидять у тилу і соромляться, що вони не герої", — заявив колишній радник ОП.

У мережі вкрай негативно відреагували на його чергову скандальну заяву. Багато хто констатує, що колишній радник ВП "хитає мовну тему".

"Чувачок активно хитає мовну тему", "Щось понесло мужика останнім часом", "Люся просто дол***б", "Пропоную йому як україномовному піти воювати, а не балаболити", "Майстер маніпуляцій", "Та ти й так не воюєш, і це незважаючи на те, що ти начебто бойовий офіцер, підполковник ГУР із 33 бойових кудись там виходів», — пишуть у мережі.

Як раніше повідомляв "Телеграф", нещодавно Арестович заявив, що "на нього молилася вся країна". За словами екс-радника ОП, його звільнення було пов’язане з тим, що українська влада почала "працювати проти нього на ринку чорної пропаганди".