"Идет в президенты, а должен был на ...": в сети отреагировали на новые заявления Арестовича

В сети шутят из-за нового заявления экс-советника ОП

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович, который уже неоднократно отличался спорными высказываниями, вновь завладел вниманием украинцев из-за слов о намерении баллотироваться на пост президента на следующих выборах и взывал активное обсуждение в сети.

Впрочем, поскольку информация о его политических амбициях ходит уже давно, то для многих такое заявление новостью не стало. А потому многие пользователи сети ответили на это шутками.

К примеру журналист и политический обозреватель Леонид Швец отметил, что новость была бы, если Арестович заявил бы, что "задвинется".

Другие же отметили, что шансов у Арестовича на выборах немного, да и сами выборы пока не планируются. В то же время, в сети напомнили, что в сети "предвыборная страница" экс-советника ОПУ висит еще с 2014 года.

Другие пользователи сети тоже молчать не стали.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что еще в августе 2022 года Алексей Арестович допускал вариант, что на следующих президентских выборах он может выдвинуть свою кандидатуру. Он также отметил, что если Владимир Зеленский пойдет на второй срок, то он не будет его "подрезать", однако с тех пор он неоднократно подвергал ОП критике и изменил свое мнение.