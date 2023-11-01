"Йде в президенти, а мав би йти на ...": у мережі відреагували на нові заяви Арестовича

У мережі жартують через нову заяву ексрадника ОП

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович, який уже неодноразово вирізнявся спірними висловлюваннями, знову заволодів увагою українців через слова про намір балотуватися на пост президента на наступних виборах і закликав активне обговорення в мережі.

Втім, оскільки інформація про його політичні амбіції ходить уже давно, то для багатьох така заява не стала новиною. А тому багато користувачів мережі відповіли на це жартами.

Наприклад журналіст і політичний оглядач Леонід Швець зазначив, що новина була б, якби Арестович заявив би, що "засунеться".

Інші ж зазначили, що шансів у Арестовича на виборах небагато, та й самі вибори поки що не плануються. Водночас у мережі нагадали, що у мережі "передвиборча сторінка" ексрадника ОПУ висить ще з 2014 року.

Інші користувачі мережі теж мовчати не стали.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ще в серпні 2022 року Олексій Арестович припускав варіант, що на наступних президентських виборах він може висунути свою кандидатуру. Він також зазначив, що якщо Володимир Зеленський піде на другий термін, то він не буде його "підрізати", проте з того часу він неодноразово критикував ВП і змінив свою думку.