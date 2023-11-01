"Йде за російським військовим кораблем": у мережі шквал люті через "передвиборчу програму" Арестовича

У списку є пункти щодо зниження облікової ставки, реформ податкової системи, розвитку економіки та інше

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович, звільнений з посади після скандалу у січні, представив свою передвиборчу програму. У мережі по ній уже встигли "проїхатися" блогери та українці у коментарях під відповідними постами про це.

Свою програму Арестович виклав на сторінці у Facebook, де наприкінці написав, що всі 14 пунктів із цього списку — це лише "для початку". Серед них є і пункт, що стосується тимчасово окупованих територій. Тобто, він згоден відмовитися від відвойовування захоплених росвєю територій, якщо Україну візьмуть до НАТО.

"Вимагаємо вступу до НАТО із зобов’язанням не відвойовувати окуповані на момент вступу території, а добиватися їх повернення лише політичним шляхом", — написав він.

Також у списку є пункти щодо зниження облікової ставки, реформ податкової системи, розвитку економіки, пенсійної реформи, судової реформи та інше.

У коментарі "Інтерфакс-Україна" Арестович заявив, що має намір балотуватись на наступних президентських виборах.

"Так, буду висуватися", — сказав він.

Також ексрадник голови ОП додав, що його передвиборчу програму допрацьовують фахівці, а він опублікував її для дискусії.

У мережі програма Арестовича вже зазнала критики з боку українців. Зокрема, людей обурює ідея припинення боротьби за свої території, які окупувала росія. Блогер Сергій Стерненко виділив п’ять основних висновків з програми Арестовича.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ще в серпні 2022 року Олексій Арестович припускав варіант, що на наступних президентських виборах він може висунути свою кандидатуру. Він також зазначив, що якщо Володимир Зеленський піде на другий строк, то він не буде його "підрізати".