Мовний скандал із таксистом Bolt: на його захист встали Арестович та Бойко (відео)

Конфлікт не вщухає і набирає обертів

На мовний скандал, який стався у Києві між пасажирками та водієм таксі, відреагувало керівництво компанії Bolt. Так, водія було вирішено звільнити і назавжди заблокувати його обліковий запис у додатку сервісу перевезень.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці громадський діяч Андрій Смолій, який опублікував офіційну відповідь компанії на подію. У повідомленні наголошується, що компанія співпрацюватиме з правоохоронцями та надасть усю необхідну інформацію "за їх офіційним запитом".

Після цього Олексій Арестович та депутат від ОПЗЖ Юрій Бойко повідомили у своїх соцмережах, що готові підтримати водія та навіть надати йому місце роботи.

Так, Арестович заявив, що шукає контакти таксиста, який став жертвою "мовного Талібану" та готовий допомогти йому грошима. "Відгукнися, друже, хочу виплатити тобі компенсацію, на час пошуку нової роботи", — написав одіозний політик.

Юрій Бойко, зі свого боку, заявив, що таксист став "жертвою дискримінації за мовним принципом". "Ми знайдемо цю людину і допоможемо їй із працевлаштуванням", — наголосив Бойко у своєму відеозверненні.

Ці висловлювання викликали широкий суспільний резонанс, проте думки людей розділилися. Одні стали на захист таксиста і зазначили, ми живемо у вільній країні і маємо право розмовляти будь-якою мовою. Другі ж назвали Арестовича та Бойка "консервами" та "колаборантами", які розхитують країну зсередини.

Також, громадський діяч Андрій Смолій на своїй сторінці у Facebook звернувся до СБУ з проханням звернути увагу на висловлювання Арестовича, який називає виконання Закону України "мовним Талібаном".

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що а мовний скандал, що стався у Києві між пасажирками та водієм таксі Bolt, відреагував Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремень. Омбудсмен заявив, що водієві не вдасться уникнути покарання.