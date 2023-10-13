"Якби не захід України, країни не було б": мер Івано-Франківська попав у великий мовний скандал (відео)

У мережі меру нагадали, що не всі військові на передовій говорять українською

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків невдало висловився на тему мовного питання в Україні. Він заявив, що якби не міста на заході України, то нашої країни не було б.

Про це він днями заявив у прямому ефірі на своїй сторінці у Facebook і нарвався на хейт у мережі. Українці обурилися, що чиновник розділяє український народ.

Руслан Марцінків зазначив, що росіяни активно розповсюджують пропаганду про те, що в Україні погано ставляться до російськомовних. І відразу заявив, що пишається молоддю Івано-Франківська, яка на "провокаційні питання" на тему мови відповідає, що єдина державна мова в Україні лише українська.

"Я гордий тим, що очолюю українське місто з україномовним населенням. Ми знаємо, що саме там, де українська мова, там завжди є патріоти й ті, хто захищає нашу країну. А якби не Івано-Франківськ, Тернопіль, Львів та інші регіони заходу України, то держави не було б", — сказав мер Івано-Франківська.

Він додав, що пишається тим, що жителі Івано-Франківська сьогодні єдині мовою і додав, що єдиною мовою в Україні має бути українська.

"Там, де російська мова, там завжди ворог вважатиме територію своєю", — підсумував Руслан Марцінків.

Своїми висловлюваннями мер лише підтвердив наративи російської пропаганди, що обурило українців. У мережі заявили, що Руслан Марцінків такими заявами розколює Україну зсередини. Йому нагадали, що солдати на передовій розмовляють як російською, так і українською мовами і при цьому з однаковою силою знищують ворога. Також коментатори згадали численні скандали із присвоєнням гуманітарки, військової та іншої допомоги, які у великій кількості виникали саме на заході України.

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