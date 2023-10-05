У Польщі 5-річну українку закидали пивними банками, а її маму погрожували вбити: подробиці

Полякам може загрожувати в’язниця за їх напад

У Польщі, де нещодавно з’явилися подробиці знущань над українцем у СІЗО, накинулися на українку з 5-річною донькою. У дівчинку жбурлялися пляшками пива, а матері погрожували вбивством.

Про це повідомляє Facebook-спільнота "Очаг моніторингу расистської та ксенофобської поведінки" у Польщі. Місцева поліція намагалася проігнорувати справу, але після галасу все-таки затримала нападників.

Інцидент стався у населеному пункті Завоя (Малопольське воєводство) 29 вересня 2023 року. Двоє поляків накинулися на українку із маленькою донькою. Вони кидалися банками з-під пива та обзивали "українськими ку**ами". Коли дівчинка заплакала, то вони заявили, що їй має бути соромно, бо її мати українка.

Самій жінці зловмисники погрожували вбивством через те, що вона громадянка України, і говорили, що вона "незабаром знайде спокій на цвинтарі".

Постраждала викликала поліцію, але патруль не став затримувати зловмисників, а потім взагалі заявив, що жодної заяви чи скарг від дівчини не надходило. І лише після того, як польські правозахисники та активісти надали справі розголосу, поліція знайшла і затримала двох нападників.

Правоохоронці у коментарі Sucha24.pl спростували інформацію про те, що ігнорували пошуки нападників. За їхніми словами, вони затримали зловмисників наступного дня після інциденту. Двох чоловіків звинувачують у публічних образах за національною ознакою, а прокурор обрав їм запобіжний захід у вигляді поліцейського нагляду та заборони наближатися до потерпілих. Їм загрожує до 3 років позбавлення волі.

Підозрювані поляки

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