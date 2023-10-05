В Польше 5-летнюю украинку забросали пивными банками, а ее маму угрожали убить: подробности

Полякам может грозить тюрьма за их нападение

В Польше, где недавно всплыли подробности издевательств над украинцем в СИЗО, накинулись на украинку с 5-летней дочкой. В девочку швырялись бутылками пива, а матери угрожали убийством.

Об этом сообщает Facebook-сообщество "Очаг мониторинга расистского и ксенофобского поведения" в Польше. Местная полиция пыталась проигнорировать дело, но после шумихи все же задержала нападавших.

Инцидент произошел в населенном пункте Завоя (Малопольское воеводство) 29 сентября 2023 года. Двое поляков накинулись на украинку с маленькой дочкой. Они бросались банками из-под пива и обзывали "украинскими ку**ами". Когда девочка заплакала, то они заявили, что ей должно быть стыдно, так как ее мама украинка.

Самой женщине злоумышленники угрожали убийством из-за того, что она гражданка Украины, и говорили, что она "скоро найдет покой на кладбище".

Пострадавшая вызвала полицию, но патруль не стал задерживать злоумышленников, а потом и вовсе заявил, что никакого заявления или жалоб от девушки не поступало. И лишь после того, как польские правозащитники и активисты придали делу огласку, полиция нашла и задержала двух нападавших.

Правоохранители в комментарии Sucha24.pl опровергли информацию о том, что игнорировали поиски нападавших. По их словам, они задержали злоумышленников на следующий день после инцидента. Двух мужчин обвиняют в публичных оскорблениях по национальному признаку, а прокурор избрал им меру пресечения в виде полицейского надзора и запрета приближаться к потерпевшим. Им грозит до 3-х лет лишения свободы.

Подозреваемые поляки

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на детей из Украины напали в Шотландии. Их не только избили, но и пырнули ножами.