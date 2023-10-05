Гибель девяти украинцев в Италии: опубликованы их имена

Среди жертв есть дети

Стали известна имена девяти украинцев, которые погибли в жуткой аварии в итальянской Венеции. Автобус съехал с проезжей части на путепроводе в городе Местре, протаранил ограждение и упал на железнодорожную колею с высоты около 10 метров.

Об идентификации погибших пишет итальянское издание Il Gazzettino. Среди них — десятилетняя и двенадцатилетняя девочки.

Vasyl Lomakin, 1953 года рождения;

Daria Lomakina, 2013 г.р.;

Anastasiia Morozova, 2011 г.р.;

Yuliia Niemova, 1993 г.р.;

Iryna Pashchenko, 1993 г.р.

Liubov Shyshkarova, 1993 г.р.;

Dmytro Sierov, 1990 г.р.

Serhii Beskorovainov, 1953 г.р. (китаец с украинским гражданством);

Tetiana Beskorovainova, 1954 г.р. (молдаванка с украинским гражданством).

Напомним, всего в этой аварии погиб 21 человек. Кроме украинцев жертвами стали четверо граждан Румынии, трое граждан Германии, двое португальцев, хорват, южноафриканец и итальянец. Все погибшие идентифицированы. В числе опознанных пострадавших, кроме граждан Украины, четверо немцев, двое испанцев, хорват и француз. Среди погибших есть полуторагодовалый ребенок.

Как сообщал "Телеграф", на данный момент следствие рассматривает две версии, по которым могла случиться трагедия. Первая — рискованный манёвр с участием еще одного автобуса и ограждения. Вторая вероятная причина — водителю внезапно стало плохо, из-за чего он потерял управление автобусом.