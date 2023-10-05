Загибель дев’яти українців в Італії: опубліковано їхні імена

Серед жертв є діти

Стали відомі імена дев’яти українців, які загинули в моторошній аварії в італійській Венеції. Автобус з’їхав з проїжджої частини шляхопроводом у місті Местрі, протаранив огорожу і впав на залізничну колію з висоти близько 10 метрів.

Про ідентифікацію загиблих пише італійське видання Il Gazzettino. Серед них — десятирічна та дванадцятирічна дівчата.

Vasyl Lomakin, 1953 року народження;

Daria Lomakina, 2013 р.н.;

Anastasiia Morozova, 2011 р.н.;

Yuliia Niemova, 1993 р.н.;

Iryna Pashchenko, 1993 р.н.

Liubov Shyshkarova, 1993 р.н.;

Dmytro Sierov, 1990 р.н.

Serhii Beskorovainov, 1953 р.н. (китаєць з українським громадянством);

Tetiana Beskorovainova, 1954 р.н. (молдаванка з українським громадянством).

Нагадаємо, всього в цій аварії загинула 21 особа. Окрім українців жертвами стали четверо громадян Румунії, троє громадян Німеччини, двоє португальців, хорват, південноафриканець та італієць. Усі загиблі ідентифіковані. Серед упізнаних постраждалих — крім громадян України, четверо німців, двоє іспанців, хорват та француз. Серед загиблих є півторарічна дитина.

Як повідомляв "Телеграф", наразі слідство розглядає дві версії, за якими могла статися трагедія. Перша — ризикований маневр за участю ще одного автобуса та огорожі. Друга ймовірна причина — водію раптово стало погано, через що він втратив керування автобусом.