"Если бы не запад Украины, страны бы не было": мэр Ивано-Франковска угодил в большой языковой скандал (видео)

В сети мэру напомнили, что не все военные на передовой говорят на украинском

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив неудачно высказался на тему языкового вопроса в Украине. Он заявил, что если бы не города на западе Украины, то нашей страны не было бы.

Об этом он на днях заявил в прямом эфире на своей странице в Facebook и нарвался на хейт в сети. Украинцы возмутились тому, что чиновник разделяет украинский народ.

Руслан Марцинкив отметил, что россияне активно распространяют пропаганду о том, что в Украине плохо относятся к русскоговорящим. И тут же заявил, что гордится молодежью Ивано-Франковска, которая на "провокационные вопросы" на тему языка отвечает, что единственный государственный язык в Украине только украинский.

"Я горд тем, что возглавляю украинский город с украиноязычным населением. Мы знаем, что именно там, где украинский язык, там всегда есть патриоты и те, кто защищают нашу страну. Я если бы не Ивано-Франковск, Тернополь, Львов и другие регионы запада Украины, то государства бы не было", — сказал мэр Ивано-Франковска.

Он добавил, что гордится тем, что жители Ивано-Франковска сегодня едины языком и добавил, что единственным языком в Украине должен быть украинский.

"Там, где русский язык, там всегда враг будет считать территорию своей", — подытожил Руслан Марцинкив.

Своими высказываниями мэр лишь подтвердил нарративы российской пропаганды, что возмутило украинцев. В сети заявили, что Руслан Марцинкив такими заявлениями раскалывает Украину изнутри. Ему напомнили, что солдаты на передовой разговаривают как на русском, так и на украинском языках и при этом с одинаковой силой уничтожают врага. Также комментаторы вспомнили многочисленные скандалы с присвоением гуманитарки, военной и другой помощи, которые в больших количествах возникали именно на западе Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Польше маленькую девочку забросали банками только за то, что она украинка. Ее маму вообще угрожали убить.