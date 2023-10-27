Языковой скандал с таксистом Bolt: на его защиту встали Арестович и Бойко (видео)

Конфликт не утихает и набирает обороты

На языковой скандал, который произошел в Киеве между пассажирками и водителем такси, отреагировало руководство компании Bolt. Так, водителя было решено уволить и навсегда заблокировать его аккаунт в приложении сервиса перевозок.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице общественный деятель Андрей Смолий, который опубликовал официальный ответ компании на произошедшее. В сообщении отмечается, что компания будет сотрудничать с правоохранителями и предоставит всю необходимую информацию "по их запросу".

После этого Алексей Арестович и депутат от ОПЗЖ Юрий Бойко сообщили в своих соцсетях, что готовы всячески поддержать водителя и предоставить ему место работы.

Так, Арестович заявил, что ищет контакты таксиста, который стал жертвой "языкового Талибана" и готов помочь ему деньгами. "Отзовись, друже, хочу выплатить тебе компенсацию, на время поиска новой работы", — написал одиозный политик.

Юрий Бойко, в свою очередь заявил, что таксист стал "жертвой дискриминации по языковому принципу". "Мы найдем этого человека и поможем ему с трудоустройством", — подчеркнул Бойко в своем видеообращении.

Данные высказывания вызвали широкий общественный резонанс, однако мнения людей разделились. Одни встали на защиту таксиста и отметили, мы живем в свободной стране и имеем право разговаривать на любом языке. Вторые же назвали Арестовича и Бойко "консервами" и "коллаборантами", которые расшатывают страну изнутри.

Также, общественный деятель Андрей Смолий на своей странице в Facebook обратился к СБУ с просьбой обратить внимание на высказывания Арестовича, который называет исполнение Закона Украины "языковым Талибаном".

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что а языковой скандал, который произошел в Киеве между пассажирками и водителем такси Bolt, отреагировал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Омбудсмен заявил, что водителю не удастся избежать наказания.