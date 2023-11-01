"Идет за русским военным кораблем": в сети шквал ярости из-за "предвыборной программы" Арестовича

В списке есть пункты насчет снижения учетной ставки, реформ налоговой системы, развития экономики и прочее

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович, уволенный с поста после скандала в январе, представил свою предвыборную программу. В сети по ней уже успели "проехаться" блогеры и украинцы в комментариях под соответствующими постами об этом.

Свою программу Арестович изложил на странице в Facebook, где в конце написал, что все 14 пунктов из єтого списка — это только "для начала". Среди них есть и пункт, который касается временно оккупированных территорий. То есть, он согласен отказаться от отвоевывания захваченных рф территорий, если Украину возьмут в НАТО.

"Требуем вступления в НАТО с обязательством не отвоевывать оккупированные на момент вступления территории, а добиваться их возвращения только политическим путем", — написал он.

Также в списке есть пункты насчет снижения учетной ставки, реформ налоговой системы, развития экономики, пенсионной реформы, судебной реформы и прочее.

В комментарии "Интерфакс-Украина" Арестович заявил, что намерен баллотироваться на следующих президентских выборах.

"Да буду выдвигаться", — сказал он.

Также экс-советник главы ОП добавил, что его предвыборную программу дорабатывают специалисты, а он опубликовал ее для дискуссии.

В сети программа Арестовича уже подверглась критике со стороны украинцев. В частности людей возмущает идея прекращения борьбы за свои территории, которые оккупировала россия. Блогер Сергей Стерненко выделил пять основных выводов из программы Арестовича.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что еще в августе 2022 года Алексей Арестович допускал вариант, что на следующих президентских выборах он может выдвинуть свою кандидатуру. Он также отметил, что если Владимир Зеленский пойдет на второй срок, то он не будет его "подрезать".