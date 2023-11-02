Украинцы потеряли интерес к Гордону, Арестовичу и Притуле: что показало новое исследование

Есть в рейтинге и президент Украины Владимир Зеленский

Подавляющее большинство украинцев (76%) узнают новости из социальных сетей, при чем каждый третий в качестве источника информации использует исключительно их. При этом востребованность популярных блогеров по сравнению с 2022 годом изменилась.

Об этом свидетельствуют результаты опроса USAID-Internews по потреблению медиа. Он показал, что кроме соцсетей, около 40% респондентов узнают новости с интернет-сайтов, еще 30% – по телевидению.

Украинцы ответили на вопрос кого именно из блогеров – общественных и политических деятелей, активистов, лидеров мнений – вы читаете/смотрите в социальных сетях чаще всего и на кого подписаны. Приводится сравнительная таблица ответа на этот вопрос в 2022 году и по состоянию на ноябрь 2023-го. Сейчас лидирует активист Сергей Стерненко, который нарастил аудиторию с 4 до 7 процентов.

Лидером прошлого года был волонтер Сергей Притула, тогда его читали 16% опрошенных, а сейчас его аудитория сократилась до 6%. Важно понимать, что основное занятие Притулы — волонтерство, а не блогерство. Именно с ним был связан всплеск интереса к нему в прошлом году.

Намного меньше, по сравнению с прошлым годом интересует украинцев и бывший советник ОП Алексей Арестович. В 2022 году его аудитория составляла 10%, а сейчас сократилась всего до 4% респондентов.

Есть в рейтинге и президент Украины Владимир Зеленский. В прошлом году его слушали 4% опрошенных, а в этом — 5%.

Количество тех, кто интересуется информационным продуктом журналиста Дмитрия Гордона тоже сократилось. В 2022 году за ним следили 10% респондентов, а в 2023 — только 3%.

Ранее "Телеграф" на основании результата опроса рассказывал, как за год поменялось доверие украинцев к ВСУ, Зеленскому, Раде и Телемарафону. Лидеры доверия украинцев — волонтеры.