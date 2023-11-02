Українці втратили інтерес до Гордона, Арестовича та Притули: що показало нове дослідження

Є у рейтингу і президент України Володимир Зеленський

Переважна більшість українців (76%) дізнаються новини із соціальних мереж, причому кожен третій як джерело інформації використовує виключно їх. При цьому затребуваність популярних блогерів, порівняно з 2022 роком, змінилася.

Про це свідчать результати опитування USAID-Internews щодо споживання медіа. Воно показало, що окрім соцмереж, близько 40% респондентів дізнаються новини з інтернет-сайтів, ще 30% – на телебаченні.

Українці відповіли на запитання кого саме з блогерів – громадських та політичних діячів, активістів, лідерів думок – ви читаєте/дивіться у соціальних мережах найчастіше та на кого підписані. Наводиться порівняльна таблиця відповіді на це питання у 2022 році та станом на листопад 2023-го. Наразі лідирує активіст Сергій Стерненко, який наростив аудиторію з 4 до 7 відсотків.

Лідером минулого року був волонтер Сергій Притула, тоді його читали 16% опитаних, а зараз його аудиторія скоротилася до 6%. Важливо розуміти, що основне заняття Притули — волонтерство, а не блогерство. Саме з ним був пов'язаний сплеск інтересу до нього минулого року.

Набагато менше, порівняно з минулим роком, цікавить українців і колишній радник ОП Олексій Арестович. У 2022 році його аудиторія становила 10%, а зараз скоротилася всього до 4% респондентів.

Є у рейтингу і президент України Володимир Зеленський. Минулого року його слухали 4% опитаних, а цього року — 5%.

Кількість тих, хто цікавиться інформаційним продуктом журналіста Дмитра Гордона, теж скоротилася. 2022 року за ним стежили 10% респондентів, а у 2023 — лише 3%.

Раніше "Телеграф" на підставі результату опитування розповідав, як за рік змінилася довіра українців до ЗСУ, Зеленського, Ради та Телемарафону. Лідери довіри українців – волонтери.