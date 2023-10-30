Українці не хочуть виборів під час війни навіть онлайн: названо причину (опитування)

У всіх регіонах єдині в думці

Більшість українців не підтримують ідеї проведення виборів під час війни. Голосувати не бажають навіть онлайн.

Про це свідчать результати останнього опитування КМІС. Так, на думку 81 відсотка респондетів, які були опитані в період з 30 вересня по 13 жовтня, вибори мають проводитись після війни і зараз вони не на часі. Ще 3 відсотки опитаних не визначились. І лише 16 відсотків українців думають, що вони мають проводитися попри війну.

Зазначається, що думка про те, що вибори зараз не варто проводити, є переважною у всіх регіонах України.

Соціологи вказують, що крім питання наявності / відсутності запиту на вибори, важливим є інструментальний вибір, у яких легітимний в очах населення спосіб вибори мають бути проведені. Один із очевидних варіантів в епоху діджиталізації – запровадити голосування через Інтернет, проте українці проти цього варіанта.

65% опитаних вважають, що такий метод створює ризики фальсифікацій. Ще 6 відсотків — не визначилися, решта "за".

Негативне ставлення до дистанційного голосування спостерігається у всіх регіонах, від 55 до 68%.

Нагадаємо, що цієї осені закінчуються повноваження Верховної Ради, а навесні – повноваження президента. У зв’язку з цим союзники тиснуть на Україну, щоби провести вибори.

Про другий термін Зеленського та вибори під час або після війни "Телеграф" поспілкувався зі главою партії "Слуга народу" Оленою Шуляк. Її інтерв’ю під назвою "Деякі "слуги" недооцінили запит суспільства, — Олена Шуляк про другий термін Зеленського, вибори та майбутнє партії, ч.І", ви можете прочитати, перейшовши за посиланням.

Раніше ми писали про те, що Зеленський назвав умову, за якої вибори відбудуться під час війни.