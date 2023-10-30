Украинцы не хотят выборов во время войны даже онлайн: названа причина (опрос)

Во всех регионах едины во мнении

Большинство украинцев не поддерживают идею проведения выборов во время войны. Голосовать не хотят даже онлайн.

Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса от КМИС. Так, по мнению 81 процента респондетов, которые были опрошены в период с 30 сентября по 13 октября, выборы должны проводиться после войны и сейчас они не ко времени. Еще 3 процента опрошенных не определились. И только 16 процентов украинцев думают, что они должны проводиться несмотря на войну.

Отмечается, что мнение о том, что выборы сейчас не стоит проводить, является преимущественным во всех регионах Украины.

Социологи указывают, что кроме вопроса наличия/отсутствия запроса на выборы, важен инструментальный выбор, в которых легитимный в глазах населения способ выборы должны быть проведены. Один из очевидных вариантов в эпоху диджитализации – ввести голосование через Интернет, однако украинцы против и этого варианта.

65 процентов опрошенных считают, что такой метод создает риски фальсификаций. Еще 6 процентов — не определились, остальные "за".

Негативное отношение к дистанционному голосованию наблюдается во всех регионах, от 55% до 68%.

Напомним, что этой осенью заканчиваются полномочия Верховной Рады, а весной − полномочия президента. В связи с этим союзники давят на Украину, чтобы провести выборы.

О втором сроке Зеленского и выборах во время или после войны "Телеграф" пообщался с главой партии "Слуга народа" Еленой Шуляк. Её интервью под названием "Некоторые "слуги" недооценили запрос общества, — Елена Шуляк о втором сроке Зеленского, выборах и будущем партии, ч.І", вы можете прочитать, перейдя по ссылке

Ранее мы писали о том, что Зеленский назвал условие, при котором выборы состоятся во время войны.