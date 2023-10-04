Зеленский назвал условие, при котором выборы состоятся во время войны

Это зависит от депутатов

Президент Украины прокомментировал возможность выборов в Украине во время войны, как того хотят союзники. По его словам, ситуация с этим "сложная".

Об это он сказал в интервью итальянскому каналу Sky TG24. Глава государства заявил, что если Верховная Рада внесет необходимые изменения в законодательство и будет обеспечена безопасность для участников голосования, то они состоятся.

"Важно организовать выборы безопасным способом для людей, которые должны голосовать, не подвергаясь нападениям (россии– ред.). У нас есть эта задача, если нашей стране удастся внести изменения в законы, то в Украине пройдут выборы", – сказал он.

Напомним, что о втором сроке Зеленского и выборах во время или после войны "Телеграф" пообщался с главой партии "Слуга народа" Еленой Шуляк. Её интервью под названием "Некоторые "слуги" недооценили запрос общества, — Елена Шуляк о втором сроке Зеленского, выборах и будущем партии, ч.І", вы можете прочитать, перейдя по ссылке.

Ранее мы писали о том, что Данилов рассказал, будет ли Украина прислушиваться к западным чиновником по поводу выборов.