"Позиция однозначная": глава "Слуги народа" объяснила, поддерживает ли выборы во время войны

Елена Шуляк убеждена

Проведение выборов в Украине во время полномасштабной войны, на чем все чаще настаивают западные партнеры, невозможно. Такой точки зрения придерживается глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Свою позицию по поводу вероятного волеизъявления украинцев во время активных боевых действий она высказала в первой части большого интервью "Телеграфу". В частности, она подчеркнула, что подобные меры всегда несут ряд рисков, тем более во время войны.

"Моя позиция по выборам однозначна – когда ведутся военные действия, проводить выборы категорически нельзя. Потому что нельзя объяснить нашим военным, (а это почти миллион человек), что пока вы сражаетесь, мы здесь будем проводить выборы. 20% нашего населения находится за границей. Каким образом будет организовано голосование за границей?", — убеждена народная избранница.

Относительно голосования в "Действии", как одним из вариантов провести выборы, не все так просто, как кажется на первый взгляд. Причина в том, что есть ряд вызовов и сложностей — как технических, так и физических, которые пока остаются нерешенными.

"Сейчас нет голосования в "Действии" и если и дойдет вопрос до интернет-голосования, то его тоже нужно организовать определенным образом. Изучая проблематику зарубежного избирательного округа, мы также смотрели и на пропускную способность наших консульств. Например, сейчас в Польше более миллиона наших людей, это сколько же нужно открыть этих участков в консульствах, чтобы люди смогли проголосовать? актуализировать его быстро нет возможности", — отмечает Елена Шуляк.

Кроме того, актуальным остается вопрос безопасности — на каких территориях не будут проводиться выборы, по каким критериям определять эти территории. По словам Шуляк, в пострадавших от российских атак регионах проводить выборы невозможно физически — садики, школы, где раньше были участки, просто разрушены.

Относительно партнеров звучат разные мнения. В частности, было заявление сенатора-республиканца Линдси Грэма о необходимости проведения выборов во время войны — он выразил консолидированную позицию. По словам Елены Шуляк, партнеры имеют единственный запрос — на честные, прозрачные, демократические выборы.

"Конечно, никто нас не может принуждать проводить эти выборы сейчас, когда летают ракеты и миллион военных защищают страну. Когда мы сейчас защищаем демократию не только для Европы, но и для всего мира, мы не можем провести выборы другим путем, чем честно, прозрачно" и демократически", — убеждена глава "Слуги народа".

Также она подчеркнула, что когда сейчас некоторые политики используют тему выборов, это выглядит совсем некстати. Шуляк напомнила, что сегодня гибнут люди, миллионы украинцев не имеют своего жилья и не могут вернуться в Украину.

* Как работают изобретенные властями механизмы компенсации за поврежденное и разрушенное жилье, за счет каких средств будет восстанавливаться жилищная инфраструктура, хватит ли их на всех переселенцев и сколько денег можно "выбить" из активов подсанкционных российских олигархов? Об этом узнаете во второй части интервью с Еленой Шуляк, которая выйдет во вторник, 3 октября, утром.

Ранее вицеспикер Елена Кондратюк в интервью "Телеграфу" рассказала об отношении к депутатам из запрещенной ныне ОПЗЖ и существуют ли правовые механизмы лишения их депутатских мандатов.