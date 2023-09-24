На Западе усиливают давление на Украину по поводу выборов: что думают в Киеве

В Украине к этой идее относятся скептически

На Западе усиливается давление на Украину из-за темы проведения выборов в 2024 году, хотя там не очень хорошо понимают, как это может быть сделано.

Как говорится в материале The Washinghton Post, эта идея была изначально выдвинута главой ПАСЕ Тайни Коксом, но поддержана американскими сенаторами Линдси Грэмом (республиканец), Ричардом Блюменталем и Элизабет Уоррен (демократы).

При э том украинские чиновники в основном признают, что проведение выборов в условиях войны невозможно из-за того, что огромное количество людей находится на фронте и не может проголосовать, а еще миллионы стали беженцами и уехали за пределы страны.

"Россияне добиваются этого по своим секретным каналам. Во время войны не существует ситуации, в которой можно было бы провести демократические выборы. Это рискованно, вредно для страны и бессмысленно с политической точки зрения. Это подорвало бы очень хрупкую политическую устойчивость украинского государства", — рассказал один из украинских чиновников на условиях анонимности.

При этом отмечается, что несмотря на понимание этого, в Украине не могут сразу отвергнуть идею проведения выборов, поскольку это может сказаться на поддержке западных стран.

Издание напоминает, что после визита Грэма в Киев президент Украины Владимир Зеленский дал интервью, в котором заявил, что находит слова сенатора о выборах "разумными и справедливыми", однако отметил, что если их и проводить, то равные условия должны быть обеспечены для всех.

"Как военные смогут голосовать? Покажите мне инфраструктуру. Никто этого еще не показал. Как люди за рубежом смогут голосовать? Мне никто не показывал", — сказал Зеленский.

При этом он добавил, что он не станет проводить голосование в ущерб закупкам оружия, а потому предложил Западу профинансировать сопутствующие расходы, а также направить международных наблюдателей в окопы, чтобы проконтролировать ход выборов. Издание отмечает, что Грэм ответом Зеленского остался доволен.

В свою очередь в администрации американского президента Джо Байдена говорят, что не подталкивают Украину к проведению выборов и отмечают, что в Киеве сами должны решить когда их проводить.

Напомним, ранее Зеленский говорил, что ждать следующих выборов пять лет не стоит, однако он считает эту тему попыткой отвлечь внимание от событий на фронте.