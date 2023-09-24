На Заході посилюють тиск на Україну щодо виборів: що думають у Києві

В Україні до цієї ідеї ставляться скептично

На Заході посилюється тиск на Україну через тему проведення виборів у 2024 році, хоча там не дуже добре розуміють, як це може бути зроблено.

Як ідеться у матеріалі The Washinghton Post, цю ідею спочатку висунула голова ПАРЄ Тайні Кокс, але підтримала американські сенатори Ліндсі Грем (республіканець), Річард Блюменталь і Елізабет Уоррен (демократи).

При цьому українські чиновники здебільшого визнають, що проведення виборів в умовах війни неможливе через те, що величезна кількість людей перебуває на фронті і не може проголосувати, а ще мільйони стали біженцями та поїхали за межі країни.

"Росіяни домагаються цього своїми секретними каналами. Під час війни не існує ситуації, в якій можна було б провести демократичні вибори. Це ризиковано, шкідливо для країни і безглуздо з політичного погляду. Це підірвало б дуже тендітну політичну стійкість української держави", — розповів один з українських чиновників на умовах анонімності.

При цьому наголошується, що попри розуміння цього, в Україні не можуть одразу відкинути ідею проведення виборів, оскільки це може вплинути на підтримку західних країн.

Видання нагадує, що після візиту Грема до Києва президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю, в якому заявив, що знаходить слова сенатора про вибори "розумними та справедливими", проте зазначив, що якщо їх і проводити, то рівні умови мають бути забезпечені для всіх.

"Як військові зможуть голосувати? Покажіть мені інфраструктуру. Ніхто цього ще не показав. Як люди за кордоном зможуть голосувати? Мені ніхто не показував", — сказав Зеленський.

При цьому він додав, що він не проводитиме голосування на шкоду закупівлі зброї, а тому запропонував Заходу профінансувати супутні витрати, а також направити міжнародних спостерігачів у окопи, щоб проконтролювати перебіг виборів. Видання зазначає, що Грем відповіддю Зеленського залишився задоволеним.

Своєю чергою в адміністрації американського президента Джо Байдена кажуть, що не підштовхують Україну до проведення виборів і зазначають, що у Києві самі мають вирішити, коли їх проводити.

Нагадаємо, раніше Зеленський говорив, що чекати наступних виборів п’ять років не варто, проте він вважає цю тему спробою відвернути увагу від подій на фронті.