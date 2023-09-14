Электронные выборы в Украине. Есть сложности, но есть огромный запрос людей

В 2019 году Владимир Зеленский после победы на президентских выборах поставил перед своей командой множество важных задач. Один из них – это цифровизация государства, постепенный отказ от гигантского количества бумажных справок, разрешений и перевода всего этого в интернет.

Так появилась "Дія" – уникальный проект, который за эти годы стал неотъемлемой частью жизни многих украинцев и серьезно упростил "бюрократическую" жизнь.

Сегодня, в 2023 году, перед государством предстал новый вызов – это выборы. В условиях войны с Российской Федерацией провести их по старой схеме с избирательными участками и бумажными бюллетенями катастрофически трудно, или даже просто невозможно.

Однако все чаще стали звучать мысли об электронных выборах, о переводе голосования в интернет, что в идеале могло бы дать возможность проголосовать как украинцам за рубежом, так и нашим Героям, защищающим страну на фронте.

Именно теме электронных выборов был посвящен первый выпуск спецпроекта "Цифровое государство. Выборы", вышедшего на телеканале UWN в среду, 13 сентября. Цель данного проекта – с помощью экспертов разобраться, насколько вообще возможны сегодня такие выборы в нашем государстве.

Это тяжело, нужно много работы. Но запрос от граждан есть.

Наши журналисты побеседовали со многими украинцами. Большинство из них идею электронных выборов поддерживают, называя ее оптимальным вариантом в нынешних реалиях.

Эксперты сходятся во мнении, что для того чтобы организовать подобные выборы, нужно сделать очень много подготовительной работы.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик в эфире UWN напомнил, что 24 февраля в начале полномасштабного вторжения России деятельность Государственного реестра избирателей была остановлена. При этом, по его словам, "остановить просто – но вот восстановить не так просто".

Но. ЦИК, как отметил Дубовик, готовится в ближайшие дни начать работу реестров в тестовом режиме. Это означает тестирование системы, подготовку специалистов, после чего будет начата работа по восстановлению реестра избирателей.

"Я уверяю граждан Украины, что в момент, когда будет объявлен избирательный процесс, государственный реестр избирателей будет работать и выполнять свои функции", – резюмировал он.

Советник заместителя руководителя Офиса президента Алексей Рябыкин отметил, что во время военного положения нельзя проводить парламентские выборы. Но не запрещено провести выборы президента и местные выборы.

"Безусловно, Украина является мировым лидером по внедрению диджитальных платформ, но имеющиеся в пользовании ЦИК программные продукты должны пройти определенное тестирование.

Над этим нужно работать, за такими инструментами будущее и я уверен, что Украина будет лидером в этом процессе», – подчеркнул он.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Федиенко уточнил, что для того чтобы любые цифровые выборы состоялись, нужно создать цифровую платформу, к которой есть уровень доверия как общества, так и мирового сообщества.

И напомнил, что необходимо изменить кучу законодательства, в частности, Избирательный кодекс, где пока не предусмотрены цифровые выборы.

Это только начало

Нас всех еще ожидает продолжение дискуссии о выборах во время войны, этот процесс только начался. Президент Украины говорит, что одним из важнейших аспектов является легитимность выборов. И здесь уже многое зависит от реакции Запада. Депутаты напоминают, что законодательство к таким выборам пока не готово и его нужно менять. Но, судя по настроениям, при необходимости они готовы его изменять.

Почему? Потому что об этом говорят украинцы. И если запрос на такие выборы будет высок и дальше – вполне возможно, что в будущем мы будем действительно голосовать в интернете.