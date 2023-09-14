Електронні вибори у цифровій Україні. Є складнощі, але є величезний запит людей

У 2019 році Володимир Зеленський після перемоги на президентських виборах поставив перед своєю командою багато важливих завдань. Одне з них – це цифровізація держави, поступова відмова від гігантської кількості паперових довідок, дозволів та переведення усього цього в інтернет.

Так з’явилася "Дія" – унікальний проєкт, який за ці роки став невід’ємною частиною життя багатьох українців і серйозно спростив "бюрократичне" життя.

Сьогодні, у 2023 році перед державою постав новий виклик – це вибори. В умовах війни з Російською Федерацією провести їх за старою схемою з виборчими дільницями та паперовими бюлетенями наразі катастрофічно важко, або й навіть просто неможливо.

Проте все частіше почали звучати думки про електронні вибори, про переведення голосування в інтернет, що в ідеалі могло б дати змогу проголосувати як українцям за кордоном, так і нашим Героям, які зараз захищають країну на фронті.

Саме темі електронних виборів був присвячений перший випуск спецпроєкту "Цифрова держава. Вибори", який вийшов на телеканалі UWN у середу, 13 вересня. Ціль даного проєкту – за допомогою експертів розібратися, наскільки взагалі можливими на сьогодні є такі вибори у нашій державі.

Це важко, потрібно багато роботи. Але запит від громадян є.

Наші журналісти поговорили з багатьма українцями. Більшість з них ідею електронних виборів підтримують, називаючи її оптимальним варіантом у нинішніх реаліях.

Експерти сходяться на думці, що для того, щоб організувати подібні вибори, потрібно зробити дуже багато підготовчої роботи.

Заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик в ефірі UWN нагадав, що 24 лютого на початку повномасштабного вторгнення Росії діяльність Державного реєстру виборців було зупинено. При цьому, за його словами, "зупинити просто – але от відновити не так просто".

Але. ЦВК, як зазначив Дубовик, готується найближчими днями розпочати роботу реєстрів в тестовому режимі. Це означатиме тестування системи, підготовку фахівців, після чого буде розпочата робота з відновлення реєстру виборців.

"Я запевняю громадян України, що в момент, коли буде оголошено виборчий процес, державний реєстр виборців буде працювати і виконувати свої функції", – резюмував він.

Радник заступника керівника Офісу президента Олексій Рябикін зазначив, що під час воєнного стану не можна проводити парламентські вибори. Але не заборонено провести вибори президента України та місцеві вибори.

"Безумовно, Україна є світовим лідером з впровадження діджитальних платформ, але програмні продукти, які є в користуванні ЦВК, мають пройти певне тестування.

Над цим потрібно працювати, за такими інструментами майбутнє і я впевнений, що Україна буде лідером у цьому процесі", – наголосив він.

Народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Федієнко уточнив, що для того, щоб будь-які цифрові вибори відбулись, потрібно створити цифрову платформу, до якої є рівень довіри як суспільства, так і світового співтовариства.

І нагадав, що необхідно змінити купу законодавства, зокрема Виборчий кодекс, де наразі не передбачені цифрові вибори.

Це тільки початок

На нас всіх ще очікує продовження дискусії про вибори під час війни, цей процес тільки почався. Президент України каже, що одним із найважливіших аспектів є легітимність таких виборів. І тут вже багато що залежить від реакції Заходу. Депутати нагадують, що законодавство до таких виборів наразі не готово і його треба змінювати. Але, судячи з настроїв, за необхідності вони готові його змінювати.

Чому? Тому що про це говорять українці. І якщо запит на такі вибори буде високим і надалі – цілком можливо, що у майбутньому ми справді голосуватимемо в інтернеті.