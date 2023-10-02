"Позиція однозначна": очільниця "Слуги народу" пояснила, чи підтримує вибори під час війни

Олена Шуляк переконана

Проведення виборів в Україні під час повномасштабної війни, на чому все частіше наголошують західні партнери, є неможливим. Такої точки зору дотримується голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Свою позицію щодо ймовірного волевиявлення українців під час активних бойових дій вона висловила у першій частині великого інтерв'ю "Телеграфу". Зокрема, вона підкреслила, що подібні заходи завжди несуть за собою низку ризиків, тим більше під час війни.

"Моя позиція по виборах однозначна – коли ведуться військові дії, проводити вибори категорично не можна. Тому що не можна пояснити нашим військовим, (а це майже мільйон людей), що поки ви воюєте, ми тут будемо проводити вибори. 20% нашого населення знаходиться за кордоном. Яким чином буде організовано голосування за кордоном?", — переконана народна обраниця.

Щодо голосування в "Дії", як одним із варіантів провести вибори, — не все так просто, як здається на перший погляд. Причина в тому, що є ряд викликів та складнощі — як технічні, так і фізичні, котрі поки залишаються невирішеними.

"Зараз немає голосування в "Дії" і якщо і дійде питання до інтернет-голосування, то його також потрібно організувати певним чином. Вивчаючи проблематику закордонного виборчого округу, ми також дивилися і на пропускну спроможність наших консульств. Наприклад, зараз в Польщі понад мільйон наших людей. Це скільки ж потрібно відкрити цих дільниць в консульствах, щоб люди змогли проголосувати? Дуже важка історія. Крім того, внутрішньо переміщенні особи по всій Україні, а це також мільйони людей. Є проблеми й з тим, що реєстр виборців зараз не актуальний і актуалізувати його швидко немає змоги", — наголошує Олена Шуляк.

Крім того, актуальним лишається також питання безпеки — на яких територіях не будуть проводитись вибори, за якими критеріями визначати ці території. Зі слів Шуляк, в регіонах, які постраждали від російських атак, проводити вибори неможливо фізично — садочки, школи, де раніше були дільниці, просто зруйновані.

Щодо партнерів звучать різні думки. Зокрема, була заява сенатора-республіканця Ліндсі Грема про необхідність проведення виборів під час війни — він висловив консолідовану позицію. Зі слів Олени Шуляк, у партнерів є єдиний запит — на чесні, прозорі, демократичні вибори.

"Звичайно, ніхто нас не може примушувати проводити ці вибори зараз, коли літають ракети і мільйон військових захищають країну. Коли ми зараз захищаємо демократію не тільки для Європи, а й для всього світу, ми не можемо провести вибори іншим шляхом, ніж чесно, прозоро і демократично", — переконана очільниця "Слуги народу".

Також вона наголосила, що коли зараз деякі політики використовують тему виборів, це виглядає зовсім недоречно. Шуляк нагадала, що сьогодні гинуть люди, мільйони українців не мають свого власного житла та не можуть повернутися до України.

* Як працюють винайдені владою механізми компенсації за пошкоджене та зруйноване житло, за рахунок яких коштів буде відновлюватися житлова інфраструктура, чи вистачить їх на всіх переселенців, та скільки грошей можливо "вибити" з активів підсанкційних російських олігархів? Про це дізнаєтеся у другій частині інтерв’ю з Оленою Шуляк, яка вийде у вівторок, 3 жовтня, вранці.

Раніше віцеспікерка Олена Кондратюк в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла про ставлення до депутатів із забороненої нині ОПЗЖ та чи існують правові механізми позбавлення їх депутатських мандатів.